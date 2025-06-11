Большие планы Карпат: игроки из Руха, хавбек Шахтера и 4-5 новичков

Как стало известно Sport.ua, 8 июля футболисты «Карпат» отправятся на зарубежный этап подготовки – в Австрию.

Проведение этого сбора было под вопросом из-за промедления львовян с бронированием гостиницы. Когда же проблемы с дислокацией были решены, возникла задержка со спарринг-партнерами. Пока еще не известны соперники «Карпат» в контрольных матчах.

По имеющейся информации, в составе спортивной делегации будут все легионеры, выступавшие за львовян в прошлом сезоне. Впервые появятся в расположении «Карпат» Марко Сапуга, уже подписавший контракт с «зелено-белыми» и возобновившийся после серьезной травмы, а также его бывший одноклубник по «Руху» Ярослав Карабин, который будет находиться на просмотре.

Львовяне очень заинтересованы в продолжении сотрудничества с арендованным у «Шахтера» Олегом Очеретько. В целом «Карпаты» планируют в межсезонье усилиться 4-5 новичками.