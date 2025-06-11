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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 18:13 |
732
2

Большие планы Карпат: игроки из Руха, хавбек Шахтера и 4-5 новичков

Команда скоро отправится на сбор в Австрию

11 июня 2025, 18:13 |
732
2
Большие планы Карпат: игроки из Руха, хавбек Шахтера и 4-5 новичков
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, 8 июля футболисты «Карпат» отправятся на зарубежный этап подготовки – в Австрию.

Проведение этого сбора было под вопросом из-за промедления львовян с бронированием гостиницы. Когда же проблемы с дислокацией были решены, возникла задержка со спарринг-партнерами. Пока еще не известны соперники «Карпат» в контрольных матчах.

По имеющейся информации, в составе спортивной делегации будут все легионеры, выступавшие за львовян в прошлом сезоне. Впервые появятся в расположении «Карпат» Марко Сапуга, уже подписавший контракт с «зелено-белыми» и возобновившийся после серьезной травмы, а также его бывший одноклубник по «Руху» Ярослав Карабин, который будет находиться на просмотре.

Львовяне очень заинтересованы в продолжении сотрудничества с арендованным у «Шахтера» Олегом Очеретько. В целом «Карпаты» планируют в межсезонье усилиться 4-5 новичками.

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инсайд Карпаты Львов Рух Львов Олег Очеретько трансферы трансферы УПЛ Марко Сапуга Ярослав Карабин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Gargantua81
а Пастух?
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