ОФИЦИЛЬНО. Возраст – не помеха. Клуб Серии А назвал имя нового тренера

Представитель итальянской Серии А, «Кальяри», определился с новым главным тренером после увольнения Давиде Николы. Руководство клуба на пост коуча назначило Фабио Пизакане.

39-летний специалист на протяжении последних двух сезонов работал тренером молодежной команды «Кальяри», с которой выиграл молодежный Кубок Италии в текущем сезоне.

Интересно, что Фабио зимой 2022 года лишь завершил профессиональную карьеру футболиста. Пизакане выступал исключительно в итальянских клубах, однако наибольшее количество матчей Фабио провел именно за «Кальяри» – 153 поединка за 6 лет.

Напомним, что «Кальяри» занял 15-е место в текущем сезоне, набрав 36 баллов.