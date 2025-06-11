ОФИЦИЛЬНО. Возраст – не помеха. Клуб Серии А назвал имя нового тренера
Фабио Пизакане возглавил «Кальяри»
Представитель итальянской Серии А, «Кальяри», определился с новым главным тренером после увольнения Давиде Николы. Руководство клуба на пост коуча назначило Фабио Пизакане.
39-летний специалист на протяжении последних двух сезонов работал тренером молодежной команды «Кальяри», с которой выиграл молодежный Кубок Италии в текущем сезоне.
Интересно, что Фабио зимой 2022 года лишь завершил профессиональную карьеру футболиста. Пизакане выступал исключительно в итальянских клубах, однако наибольшее количество матчей Фабио провел именно за «Кальяри» – 153 поединка за 6 лет.
Напомним, что «Кальяри» занял 15-е место в текущем сезоне, набрав 36 баллов.
Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 11, 2025
Buon lavoro, Mister ❤️💙
Qui il comunicato ➡️ https://t.co/Tv309VPzt3 pic.twitter.com/f381ty8gYj
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