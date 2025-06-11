Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
Основным кандидатом является Младен Бартулович из «Зари»
Харьковский «Металлист 1925» интересуется тренером луганской «Зари» Младеном Бартуловичем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, новичок УПЛ хочет, чтобы команду возглавил иностранец, и хорватский футбольный специалист является основным кандидатом на вакантную должность.
Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках под руководством Александра Чижова «Металлист 1925» дважды обыграл «Левый Берег» и вышел в УПЛ.
Ранее сообщалось, что Младен Бартулович может возглавить «Александрию».
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