Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ

Харьковский «Металлист 1925» интересуется тренером луганской «Зари» Младеном Бартуловичем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, новичок УПЛ хочет, чтобы команду возглавил иностранец, и хорватский футбольный специалист является основным кандидатом на вакантную должность.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках под руководством Александра Чижова «Металлист 1925» дважды обыграл «Левый Берег» и вышел в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович может возглавить «Александрию».