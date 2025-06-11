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  4. Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 14:25 |
2294
1

Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ

Основным кандидатом является Младен Бартулович из «Зари»

11 июня 2025, 14:25 |
2294
1
Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
ФК Заря. Младен Бартулович

Харьковский «Металлист 1925» интересуется тренером луганской «Зари» Младеном Бартуловичем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, новичок УПЛ хочет, чтобы команду возглавил иностранец, и хорватский футбольный специалист является основным кандидатом на вакантную должность.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках под руководством Александра Чижова «Металлист 1925» дважды обыграл «Левый Берег» и вышел в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович может возглавить «Александрию».

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Младен Бартулович Металлист 1925 Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Игорь Бурбас назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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SviSviLevenko
Якось несерйозно, я вже на Піолі налаштувався...
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