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  4. Олейникова потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 125 в Италии
WTA
11 июня 2025, 15:01 |
298
1

Олейникова потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 125 в Италии

Александра в трех сетах уступила Доминике Салковой и не сумела выйти в четвертьфинал

11 июня 2025, 15:01 |
298
1
Олейникова потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 125 в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Градо, Италия.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Чехии Доминики Салковой (WTA 224) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 125 Градо. Грунт. 1/8 финала

Доминика Салкова (Чехия) – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3

Это была первая встреча соперниц. В четвертьфинале Салкова сыграет против победительницы противостояния Синья Краус – Далила Спитери.

Александра впервые в 2025 году сыграла на соревнованиях категории WTA 125. Олейникова в Градо стартовала из квалификации, где в единственном матче отбора прошла Еву Веддер, а в первом круге основы украинка одолела третью сеяную Хлоэ Паке.

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Александра Олейникова Доминика Салкова WTA Градо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Шкода. Якби взяла перший сет, а там було два сетболи, виграла б. А так просто сили скінчилися, і повторити вчорашній армрестлінг не вдалося.
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