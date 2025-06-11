Олейникова потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Градо, Италия.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Чехии Доминики Салковой (WTA 224) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 125 Градо. Грунт. 1/8 финала

Доминика Салкова (Чехия) – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3

Это была первая встреча соперниц. В четвертьфинале Салкова сыграет против победительницы противостояния Синья Краус – Далила Спитери.

Александра впервые в 2025 году сыграла на соревнованиях категории WTA 125. Олейникова в Градо стартовала из квалификации, где в единственном матче отбора прошла Еву Веддер, а в первом круге основы украинка одолела третью сеяную Хлоэ Паке.