Олейникова потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 125 в Италии
Александра в трех сетах уступила Доминике Салковой и не сумела выйти в четвертьфинал
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Градо, Италия.
Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Чехии Доминики Салковой (WTA 224) за 2 часа и 33 минуты.
WTA 125 Градо. Грунт. 1/8 финала
Доминика Салкова (Чехия) – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3
Это была первая встреча соперниц. В четвертьфинале Салкова сыграет против победительницы противостояния Синья Краус – Далила Спитери.
Александра впервые в 2025 году сыграла на соревнованиях категории WTA 125. Олейникова в Градо стартовала из квалификации, где в единственном матче отбора прошла Еву Веддер, а в первом круге основы украинка одолела третью сеяную Хлоэ Паке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Угурджан Чакыр интересен донецкому клубу
Георгий дал добро на трансфер в «Наполи»