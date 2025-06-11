Аргентина – Колумбия – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка отбора к чемпионату мира
В ночь на 11 июня состоялись матчи 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.
Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией благодаря голу, который забил Тьяго Альмада на 81-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Турнирное положение: Аргентина (35 очков), Эквадор, Бразилия (по 25), Уругвай, Парагвай (по 24), Колумбия (22), Венесуэла (18), Боливия (17), Перу (11), Чили (10).
Квалификация ЧМ-2026
Зона Южной Америки. 16-й тур
Аргентина – Колумбия – 1:1
Голы: Альмада, 81 – Луис Диас, 24
Удаление: Энцо, 70
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч сборной рассказал о важности игры в защите в матче с Новой Зеландией
Егор Твердохлеб хочет попробовать свои силы в Бундеслиге