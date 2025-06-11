Аргентина – Колумбия – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча

В ночь на 11 июня состоялись матчи 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией благодаря голу, который забил Тьяго Альмада на 81-й минуте.

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Турнирное положение: Аргентина (35 очков), Эквадор, Бразилия (по 25), Уругвай, Парагвай (по 24), Колумбия (22), Венесуэла (18), Боливия (17), Перу (11), Чили (10).

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 16-й тур

Аргентина – Колумбия – 1:1

Голы: Альмада, 81 – Луис Диас, 24

Удаление: Энцо, 70

Видеообзор матча