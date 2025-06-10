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11 июня на Эстадио Монументаль пройдет матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Аргентины сыграет против сборной Колумбии. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда при нынешнем наставнике, Скалони, смогла наконец-то вернуться на вершину. Причем, после долгого периода вообще без трофеев, получилось выиграть как чемпионат мира, впервые со времен Марадоны, так и Копа Америка - дважды кряду! И пока что все выглядит так, что на подобном останавливаться не намерены.

Примечательно, что тренерский штаб даже сейчас старается собрать всех лучших и хорошо проверенных. Хотя уже получилось досрочно оформить себе пропуск и на следующий мундиаль. Но все равно в Чили отправился состав практически без кадровых экспериментов. Там получилось оформить очередную победу, пусть даже минимальную - так и закончились 1:0.

Колумбия

Сборная, с одной стороны, ухитрилась не выйти на прошлый мундиаль. С другой, тот спад сменился впечатляющей беспроигрышной серией. Формально она продолжалась вплоть до финала Копа Америка-2024, ведь золотой гол Лаутаро Мартинеса был забит в финале в экстра-тайме.

С другой стороны, в последний год Хамес и компания явно просели. Они не просто начали снова проигрывать - в октябре-ноябре трижды оставались без очков, с Боливией, Уругваем и Эквадором, а в марте взяли только одно очков в двух матчах (1:2 в Бразилии, 2:2 дома с Парагваем). Летний раунд команда начинала максимально удобно: дома с перуанцами. Но даже в таких условиях ухитрилась снова потерять очки: не забили и закончили нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 7 последних очных поединках у Месси и компании одна победа и пара поражений. Впрочем, в финале Копа Америка год назад после 0:0 именно аргентинцы забили в экстра-тайме.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Аргентины – 1,69, ничья – 3,80, победа Колумбии – 6,09. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы не верят в то, что гости в их нынешней форме смогут создать проблемы даже для немотивированных фаворитов, тем более на его поле. Ставим на победу дома аргентинской сборной (коэффициент - 1,69).