Бразилия – Парагвай – 1:0. Первая победа Анчелотти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка отбора к чемпионату мира
В среду, 11 июня 2025 года, в Южной Америке состоялись 4 матча 16-го тура отбора на чемпионат мира.
Бразилия обыграла Парагвай (1:0) и получила путевку на ЧМ. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 44-й минуте.
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Новый тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти одержал первую победу на своем посту и вывел команду в финальный раунд ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ-2026
Зона Южной Америки. 16-й тур
Бразилия – Парагвай – 1:0
Гол: Винисиус Жуниор, 44
Видеообзор матча
События матча
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