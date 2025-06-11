Бразилия – Парагвай – 1:0. Первая победа Анчелотти. Видео гола и обзор

В среду, 11 июня 2025 года, в Южной Америке состоялись 4 матча 16-го тура отбора на чемпионат мира.

Бразилия обыграла Парагвай (1:0) и получила путевку на ЧМ. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 44-й минуте.

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Новый тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти одержал первую победу на своем посту и вывел команду в финальный раунд ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 16-й тур

Бразилия – Парагвай – 1:0

Гол: Винисиус Жуниор, 44

Видеообзор матча