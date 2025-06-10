11 июня на Арена Коринтианс пройдет матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Бразилии сыграет против сборной Парагвая. Поединок начнется в 03:45 по киевскому времени.

Бразилия

Команда вообще-то уже пару десятилетий, с того момента, как стала пентакампеоном, подтверж«дала статус гранда результатами только эпизодически. Чего стоит четвертьфинал чемпионата мира, превратившийся в некий камень преткновения для фаворита! Но последние годы были совсем уж тяжелыми: смены наставников, вылет в Копа Америка на первом же раунде плей-офф, менее половины побед в квалификации при обилии поражений, в том числе мартовские 1:4 в Аргентине.

Именно в этот момент в сборную пришел Анчелотти, к слову, после тяжелого и неудачного для Реала сезона. Дебют Карло в Эквадоре получился достаточно скомканным: его новые подопечные так и не забил, в итоге оформив очередную, достаточно унылую ничью 0:0.

Парагвай

Сборная как раз переживает долгожданный подъем. Причем он начался год назад, после очередного провала в виде трех поражений на Копа Америка. Помогла очередная уже смена тренера: на пост пришел Густаво Альфаро.

С ним недавний аутсайдер просто разучился проигрывать. Чередуя победы, в том числе над Бразилией и Аргентиной, и ничьи, команда существенно продвинулась к выходу на чемпионат мира - там не получалось играть после 2010-го года. В прошлом туре, принимая Уругвай, вышло подтвердить свою нынешнюю форму. Достаточно сильному, по крайней мере, номинально, забили по голу в каждом из таймов, и в итоге оформили гроссмейстерскую победу 2:0, сделав еще один шаг к возвращению на главный турнир четырехлетия.

Статистика личных встреч

С учетом прохода на Копа Америка-2019, бразильцы побеждали этого соперника пять раз кряду. Но прошлой осенью они уступили в Парагвае 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что итальянский мэтр извлечет уроки, а его новые подопечные выиграют - но, с учетом отличной формы гостей, ставим на то, что они выиграют на выезде с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,68).