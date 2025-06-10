ОФИЦИАЛЬНО. Хоакин Корреа стал игроком Ботафого
Аргентинский нападающий присоединился к бразильскому клубу
Аргентинский нападающий Хоакин Корреа стал игроком «Ботафого» об этом сообщили социальные сети бразильского клуба.
30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года.
Последним клубом Хоакина был миланский «Интер», за который он выступал с 2021 года.
В прошедшем сезоне Хоакин Корреа провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» подписал контракт с новым тренером.
TUCU CORREA CHEGOU PARA VESTIR A #GLORIOSACAMISA! 🔥🖤🤍 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/3OOvSD0ezo— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра в трех сетах за 2 часа и 42 минуты обыграла Хлоэ Паке в первом раунде основы
Тренер пытается договориться с «Металлистом 1925»