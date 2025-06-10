ОФИЦИАЛЬНО. Хоакин Корреа стал игроком Ботафого

Аргентинский нападающий Хоакин Корреа стал игроком «Ботафого» об этом сообщили социальные сети бразильского клуба.

30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года.

Последним клубом Хоакина был миланский «Интер», за который он выступал с 2021 года.

В прошедшем сезоне Хоакин Корреа провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» подписал контракт с новым тренером.