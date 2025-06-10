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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хоакин Корреа стал игроком Ботафого
Бразилия
10 июня 2025, 22:29 |
207
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хоакин Корреа стал игроком Ботафого

Аргентинский нападающий присоединился к бразильскому клубу

10 июня 2025, 22:29 |
207
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хоакин Корреа стал игроком Ботафого
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Корреа

Аргентинский нападающий Хоакин Корреа стал игроком «Ботафого» об этом сообщили социальные сети бразильского клуба.

30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года.

Последним клубом Хоакина был миланский «Интер», за который он выступал с 2021 года.

В прошедшем сезоне Хоакин Корреа провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» подписал контракт с новым тренером.

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Хоакин Корреа Ботафого Интер Милан трансферы трансферы Серии A чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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