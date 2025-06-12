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  4. Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Испания
12 июня 2025, 00:40 |
138
0

Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти

Ламин пожелал трансфера Рафаэля Леау

12 июня 2025, 00:40 |
138
0
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, лидер команды Ламин Ямаль порекомендовал каталонцам купить португальского вингера «Милана» Рафаэля Леау. «Барселона» хочет подписать португальца, но за его трансфер придется заплатить 70 миллионов евро. Для осуществления этого трансфера «сине-гранатовым» необходимо кого-то сначала продать.

Ранее сообщалось, что против трансфера Леау выступил бразильский вингер «Барсы» Рафинья, который пригрозил покинуть клуб в случае прихода португальца.

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Милан Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рафинья Диас Рафаэл Леау Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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