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Испания
26 мая 2025, 02:34 | Обновлено 26 мая 2025, 02:35
270
0

Рафинья пообещал Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер

Бразилец не хочет конкурировать с Леау

26 мая 2025, 02:34 | Обновлено 26 мая 2025, 02:35
270
0
Рафинья пообещал Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Каталонская «Барселона» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, «Барселона» ведет переговоры с «Миланом» по трансферу Рафаэля Леау. Это не нравится лидеру каталонского клуба Рафиньи, который не хочет конкурировать с бразильцем на левом фланге нападения.

Бразилец сообщил руководству «Барсы», что в случае трансфера Леау он рассмотрит уход из клуба. У него есть предложения из Саудовской Аравии.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.

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Рафаэл Леау Барселона Милан трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Рафинья Диас
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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