Рафинья пообещал Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер
Бразилец не хочет конкурировать с Леау
Каталонская «Барселона» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.
По информации El Nacional, «Барселона» ведет переговоры с «Миланом» по трансферу Рафаэля Леау. Это не нравится лидеру каталонского клуба Рафиньи, который не хочет конкурировать с бразильцем на левом фланге нападения.
Бразилец сообщил руководству «Барсы», что в случае трансфера Леау он рассмотрит уход из клуба. У него есть предложения из Саудовской Аравии.
Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.
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