Рафинья пообещал Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер

Каталонская «Барселона» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, «Барселона» ведет переговоры с «Миланом» по трансферу Рафаэля Леау. Это не нравится лидеру каталонского клуба Рафиньи, который не хочет конкурировать с бразильцем на левом фланге нападения.

Бразилец сообщил руководству «Барсы», что в случае трансфера Леау он рассмотрит уход из клуба. У него есть предложения из Саудовской Аравии.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.