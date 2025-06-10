Рафинья не в топ-5, возвращение Мбаппе. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Score90 обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Топ-5 претендентов на награду неожиданно покинул бразильский вингер «Барселоны» Рафинья. Зато в пятерке нашлось место хавбеку каталонского гранда Педри и французскому форварду мадридского «Реала» Килиану Мбаппе.

Лидером остается 17-летний Ламин Ямаль.

Список фаворитов на «Золотой мяч»:

1. Ламин Ямаль (Барселона, Испания)

2. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция).

3. Педри (Барселона, Испания).

4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет).

5. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция).

Ранее сообщалось о том, что Рибери отреагировал на слова Роналду про «Золотой Мяч».