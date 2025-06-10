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10 июня 2025, 19:35 | Обновлено 10 июня 2025, 19:37
257
0

Рафинья не в топ-5, возвращение Мбаппе. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Фаворитом остается Ламин Ямаль

10 июня 2025, 19:35 | Обновлено 10 июня 2025, 19:37
257
0
Рафинья не в топ-5, возвращение Мбаппе. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Score90 обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Топ-5 претендентов на награду неожиданно покинул бразильский вингер «Барселоны» Рафинья. Зато в пятерке нашлось место хавбеку каталонского гранда Педри и французскому форварду мадридского «Реала» Килиану Мбаппе.

Лидером остается 17-летний Ламин Ямаль.

Список фаворитов на «Золотой мяч»:

  • 1. Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
  • 2. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция).
  • 3. Педри (Барселона, Испания).
  • 4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет).
  • 5. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция).

Ранее сообщалось о том, что Рибери отреагировал на слова Роналду про «Золотой Мяч».

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рейтинг Золотой мяч Ламин Ямаль Педри Барселона Рафинья Диас Килиан Мбаппе Реал Мадрид Усман Дембеле ПСЖ Мохамед Салах Ливерпуль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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