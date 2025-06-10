Другие новости10 июня 2025, 19:35 | Обновлено 10 июня 2025, 19:37
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Рафинья не в топ-5, возвращение Мбаппе. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Фаворитом остается Ламин Ямаль
10 июня 2025, 19:35 | Обновлено 10 июня 2025, 19:37
257
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Score90 обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».
Топ-5 претендентов на награду неожиданно покинул бразильский вингер «Барселоны» Рафинья. Зато в пятерке нашлось место хавбеку каталонского гранда Педри и французскому форварду мадридского «Реала» Килиану Мбаппе.
Лидером остается 17-летний Ламин Ямаль.
Список фаворитов на «Золотой мяч»:
- 1. Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
- 2. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция).
- 3. Педри (Барселона, Испания).
- 4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет).
- 5. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция).
Ранее сообщалось о том, что Рибери отреагировал на слова Роналду про «Золотой Мяч».
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