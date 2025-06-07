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07 июня 2025, 20:22 | Обновлено 07 июня 2025, 20:38
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Рибери отреагировал на слова Роналду про Золотой Мяч

Кажется, француза все еще не отпустила тема престижной награды

07 июня 2025, 20:22 | Обновлено 07 июня 2025, 20:38
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Рибери отреагировал на слова Роналду про Золотой Мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери отреагировал на слова Криштиану Роналду про «Золотой мяч».

Португалец заявил о том, что считает, что победителем «Золотого мяча» должен стать игрок, который стал победителем Лиги чемпионов.

«Получатся, что ты должен стать победителем Лиги чемпионов, что бы стать обладателем «Золотого мяча», – сказал Франк.

Француз наверняка намекнул на победу Криштиану в номинации на престижную награду в 2013 году: в том году Рибери провел впечатляющую кампанию с точки зрения индивидуальной статистики (43 матча, 11 голов, 23 ассиста), а также завоевал Лигу чемпионов с «Баварией», но «Золотой мяч» получил Криштиану.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе признался, кому бы отдал «Золотой мяч».

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Мбаппе признался, кому бы отдал Золотой мяч 2025
Франк Рибери Бавария Криштиану Роналду Золотой мяч
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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evgeniyyea
Рибери просто не повезло, равно как и другим хорошим футболистам, играть в эпоху Роналду и Месси. Но...были они вдвоем... и все остальные. 
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