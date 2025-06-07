Рибери отреагировал на слова Роналду про Золотой Мяч
Кажется, француза все еще не отпустила тема престижной награды
Экс-игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери отреагировал на слова Криштиану Роналду про «Золотой мяч».
Португалец заявил о том, что считает, что победителем «Золотого мяча» должен стать игрок, который стал победителем Лиги чемпионов.
«Получатся, что ты должен стать победителем Лиги чемпионов, что бы стать обладателем «Золотого мяча», – сказал Франк.
Француз наверняка намекнул на победу Криштиану в номинации на престижную награду в 2013 году: в том году Рибери провел впечатляющую кампанию с точки зрения индивидуальной статистики (43 матча, 11 голов, 23 ассиста), а также завоевал Лигу чемпионов с «Баварией», но «Золотой мяч» получил Криштиану.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе признался, кому бы отдал «Золотой мяч».
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