Рибери отреагировал на слова Роналду про Золотой Мяч

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери отреагировал на слова Криштиану Роналду про «Золотой мяч».

Португалец заявил о том, что считает, что победителем «Золотого мяча» должен стать игрок, который стал победителем Лиги чемпионов.

«Получатся, что ты должен стать победителем Лиги чемпионов, что бы стать обладателем «Золотого мяча», – сказал Франк.

Француз наверняка намекнул на победу Криштиану в номинации на престижную награду в 2013 году: в том году Рибери провел впечатляющую кампанию с точки зрения индивидуальной статистики (43 матча, 11 голов, 23 ассиста), а также завоевал Лигу чемпионов с «Баварией», но «Золотой мяч» получил Криштиану.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе признался, кому бы отдал «Золотой мяч».