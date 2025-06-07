Мбаппе признался, кому бы отдал Золотой мяч 2025
Француз поддерживает Усмана Дембеле
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своем фаворите «Золотого мяча 2025»:
«Проголосовал бы я за Усмана Дембеле? Да. Это действительно нужно объяснять? Сейчас, о ком мы говорим? О Ламине Ямале и Усмане Дембеле. Я голосую за Дембеле. Объяснять не нужно, все очень понятно.
Могу ли я получить «Золотой мяч»? Все развивается очень быстро. Последние победители это показали. Есть игроки, о которых мы не говорили, но которые выиграли. «Золотой мяч» отдадут в сентябре, и многое произойдет до того времени. Но сегодня мы говорим об Усмане и Ламине, и поэтому я ответил на этот вопрос именно так».
Ранее о «Золотом мяче 2025» высказался Криштиану Роналду.
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