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  4. Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Саудовская Аравия
07 июня 2025, 15:45 |
1497
1

Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году

Португалец считает, что награда должна добраться до победителя Лиги чемпионов

07 июня 2025, 15:45 |
1497
1
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2025 году:

«Что касается индивидуальных наград, то здесь нет единого мнения, и я ничего не могу сказать о том, кто может выиграть. По моему мнению, получать «Золотой мяч» должны те, кто выделяется на поле и выигрывает Лигу чемпионов. Но единого мнения по этому поводу нет.

Я не очень верю в индивидуальные награды, потому что знаю, что происходит за кулисами. Ламин Ямаль мог бы выиграть, или Усман Дембеле, или Витинья, или другие игроки, которые только начинают играть... Но индивидуальные награды не имеют значения».

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Криштиану Роналду Усман Дембеле Ламин Ямаль Витинья (ПСЖ) Золотой мяч Аль-Наср Эр-Рияд Барселона ПСЖ
Дмитрий Вус Источник: Record.pt
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Якраз це той випадок, коли комусь(Христі) індивідуальні нагороди не мають значення.
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