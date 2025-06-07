Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2025 году:

«Что касается индивидуальных наград, то здесь нет единого мнения, и я ничего не могу сказать о том, кто может выиграть. По моему мнению, получать «Золотой мяч» должны те, кто выделяется на поле и выигрывает Лигу чемпионов. Но единого мнения по этому поводу нет.

Я не очень верю в индивидуальные награды, потому что знаю, что происходит за кулисами. Ламин Ямаль мог бы выиграть, или Усман Дембеле, или Витинья, или другие игроки, которые только начинают играть... Но индивидуальные награды не имеют значения».