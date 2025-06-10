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  4. «Невероятно уродливо». Реакция болельщиков на новую форму Баварии
Германия
10 июня 2025, 19:32 |
676
0

«Невероятно уродливо». Реакция болельщиков на новую форму Баварии

Бавария презентовала комплект домашней формы

10 июня 2025, 19:32 |
676
0
«Невероятно уродливо». Реакция болельщиков на новую форму Баварии
ФК Бавария

Мюнхенская «Бавария» представила домашнюю форму на сезон 20025/26. Комплект выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах.

Новая форма чемпиона Германии изготовлена компанией Adidas. Впервые команда использует новый комплект экипировки на клубном чемпионате мира, который стартует в США 15 июня.

Болельщики раскритиковали новый дизайн. Лишь единицам новая форма пришлась по вкусу.

Marek Mental: Я так сильно смеюсь, что это, черт возьми, такое?

steve: Борода Святого Николая и два средних пальца на тряпке довершают все.

beni: Невероятно уродливо. Красно-белый цвет вы еще поняли, но как можно так испортить дизайн???!!

Matthias: Красный и белый цвета сами по себе недостаточны. Дизайн, к сожалению, является самым слабым за последние 10–15 лет.

Niklas: Худшая форма за долгое время. Что такого сложного в том, чтобы выпустить простую красно-белую форму? Мучительно потерянный потенциал.

Henry: Я единственный, кто не считает это таким уж плохим? Боже мой, не покупайте это и прекратите жаловаться.

Face Mun: Теперь я понимаю, почему Виртц хотел перейти в Ливерпуль.

Ben: Как можно было одобрить такую ??футболку? То, что Adidas сотворил, это позор.

kendo: За последние несколько лет я смог оценить даже самые спорные футболки, и многие из них мне действительно понравились. Но эта футболка, к сожалению, разочаровала.

lucafcb101: Тот, кто разрешил выпустить это дерьмо, должен быть исключен из клуба. Это невероятно безобразно. Надеемся, что никто не купит эту гадость.

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Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига клубный чемпионат мира по футболу игровая форма реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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