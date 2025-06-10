«Невероятно уродливо». Реакция болельщиков на новую форму Баварии
Бавария презентовала комплект домашней формы
Мюнхенская «Бавария» представила домашнюю форму на сезон 20025/26. Комплект выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах.
Новая форма чемпиона Германии изготовлена компанией Adidas. Впервые команда использует новый комплект экипировки на клубном чемпионате мира, который стартует в США 15 июня.
Болельщики раскритиковали новый дизайн. Лишь единицам новая форма пришлась по вкусу.
Marek Mental: Я так сильно смеюсь, что это, черт возьми, такое?
steve: Борода Святого Николая и два средних пальца на тряпке довершают все.
beni: Невероятно уродливо. Красно-белый цвет вы еще поняли, но как можно так испортить дизайн???!!
Matthias: Красный и белый цвета сами по себе недостаточны. Дизайн, к сожалению, является самым слабым за последние 10–15 лет.
Niklas: Худшая форма за долгое время. Что такого сложного в том, чтобы выпустить простую красно-белую форму? Мучительно потерянный потенциал.
Henry: Я единственный, кто не считает это таким уж плохим? Боже мой, не покупайте это и прекратите жаловаться.
Face Mun: Теперь я понимаю, почему Виртц хотел перейти в Ливерпуль.
Ben: Как можно было одобрить такую ??футболку? То, что Adidas сотворил, это позор.
kendo: За последние несколько лет я смог оценить даже самые спорные футболки, и многие из них мне действительно понравились. Но эта футболка, к сожалению, разочаровала.
lucafcb101: Тот, кто разрешил выпустить это дерьмо, должен быть исключен из клуба. Это невероятно безобразно. Надеемся, что никто не купит эту гадость.
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