ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
Болельщики мюнхенского клуба удивлены новым комплектом
В понедельник, 10 июня 2025 года, мюнхенская «Бавария» представила новую игровую форму на сезон 2025/26.
Новый домашний комплект чемпиона Германии 2024/25 выполнен компанией Adidas. Основной цвет футболки, традиционно, красный, однако на этот раз дополнен необычной деталью – белым градиентом у груди и вокруг живота.
Отмечается, что впервые увидеть этот комплект в игре фанаты смогут уже во время клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.
ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
❤️ Für die Stadt, den Verein und die Fans in Rot und Weiß! 🤍— FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2025
Das neue FC Bayern 25/26 Home Jersey. Ab sofort erhältlich 👉 https://t.co/vDVbewJxBp#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/dGuCF9TAh6
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