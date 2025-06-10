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  4. ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
Германия
10 июня 2025, 16:01 |
793
0

ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму

Болельщики мюнхенского клуба удивлены новым комплектом

10 июня 2025, 16:01 |
793
0
ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
ФК Бавария

В понедельник, 10 июня 2025 года, мюнхенская «Бавария» представила новую игровую форму на сезон 2025/26.

Новый домашний комплект чемпиона Германии 2024/25 выполнен компанией Adidas. Основной цвет футболки, традиционно, красный, однако на этот раз дополнен необычной деталью – белым градиентом у груди и вокруг живота.

Отмечается, что впервые увидеть этот комплект в игре фанаты смогут уже во время клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.

ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму

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Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
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