В понедельник, 10 июня 2025 года, мюнхенская «Бавария» представила новую игровую форму на сезон 2025/26.

Новый домашний комплект чемпиона Германии 2024/25 выполнен компанией Adidas. Основной цвет футболки, традиционно, красный, однако на этот раз дополнен необычной деталью – белым градиентом у груди и вокруг живота.

Отмечается, что впервые увидеть этот комплект в игре фанаты смогут уже во время клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.

ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму