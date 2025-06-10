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  4. Киченок с третьей ракеткой мира успешно стартовала на пятисотнике в Лондоне
WTA
10 июня 2025, 18:02 |
261
0

Киченок с третьей ракеткой мира успешно стартовала на пятисотнике в Лондоне

Людмила и Эрин Рутлифф в первом раунде прошли британский дуэт Баррейдж / Картал

10 июня 2025, 18:02 |
261
0
Киченок с третьей ракеткой мира успешно стартовала на пятисотнике в Лондоне
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В первом раунде украинка вместе с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), которая занимает третье место в парном рейтинге WTA, в двух сетах переиграли британский тандем Джоди Баррейдж / Сонай Картал за 1 час и 53 минуты.

WTA 500 Лондон. Пары. Трава, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Джоди Баррейдж (Великобритания) / Сонай Картал (Великобритания) – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)

В первой партии Киченок и Рутлифф уступали 2:4 с брейком, но сумели взять сет на тай-брейке, где отыграли два сетбола.

Людмила и Эрин впервые заявились на соревнования в одной паре. Следующими соперницами украинско-новозеландского дуэта будут Кэти Бултер и Эмма Радукану.

Киченок – единственная представительница Украины на пятисотнике в Лондоне как в парном, так и одиночном разрядах.

Предыдущим турниром Людмилы был Ролан Гаррос. Там Киченок в женском парном разряде вместе с Софией Кенин покинула мейджор в первом же круге, а вместе с Мате Павичем в миксте добралась до четвертьфинала.

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Людмила Киченок Эрин Рутлифф Джоди Баррейдж Сонай Картал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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