Киченок с третьей ракеткой мира успешно стартовала на пятисотнике в Лондоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В первом раунде украинка вместе с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), которая занимает третье место в парном рейтинге WTA, в двух сетах переиграли британский тандем Джоди Баррейдж / Сонай Картал за 1 час и 53 минуты.

WTA 500 Лондон. Пары. Трава, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Джоди Баррейдж (Великобритания) / Сонай Картал (Великобритания) – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)

В первой партии Киченок и Рутлифф уступали 2:4 с брейком, но сумели взять сет на тай-брейке, где отыграли два сетбола.

Людмила и Эрин впервые заявились на соревнования в одной паре. Следующими соперницами украинско-новозеландского дуэта будут Кэти Бултер и Эмма Радукану.

Киченок – единственная представительница Украины на пятисотнике в Лондоне как в парном, так и одиночном разрядах.

Предыдущим турниром Людмилы был Ролан Гаррос. Там Киченок в женском парном разряде вместе с Софией Кенин покинула мейджор в первом же круге, а вместе с Мате Павичем в миксте добралась до четвертьфинала.