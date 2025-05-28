Киченок и Кенин в статусе фавориток проиграли стартовый матч на РГ-2025
Людмила и София в двух сетах потерпели поражение от Майи Джойнт и Оксаны Калашниковой
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах уступили тандему Майя Джойнт (Австралия) / Оксана Калашникова (Грузия).
Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/64 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Майя Джойнт (Австралия) / Оксана Калашникова (Грузия) – 6:7 (7:9), 4:6
Перед стартом противостояния букмекеры считали Людмилу и София фаворитками.
Джойнт и Калашникова выиграли пятый матч подряд. До старта Ролан Гаррос они стали чемпионками соревнований WTA 250 в Рабате.
Следующими соперницами Майи и Оксаны будут победительницы противостояния Куинн Глисон / Кэти Волынец – Ребекка Шрамкова / Виктория Томова.
Людмила в Париже продолжит выступления в смешанном парном разряде. В первом круге микста украинка вместе с Мате Павичем под с первым номером посева выйдут на корт против Мию Като и Тима Пютца.
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