Киченок и Кенин в статусе фавориток проиграли стартовый матч на РГ-2025

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах уступили тандему Майя Джойнт (Австралия) / Оксана Калашникова (Грузия).

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/64 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Майя Джойнт (Австралия) / Оксана Калашникова (Грузия) – 6:7 (7:9), 4:6

Перед стартом противостояния букмекеры считали Людмилу и София фаворитками.

Джойнт и Калашникова выиграли пятый матч подряд. До старта Ролан Гаррос они стали чемпионками соревнований WTA 250 в Рабате.

Следующими соперницами Майи и Оксаны будут победительницы противостояния Куинн Глисон / Кэти Волынец – Ребекка Шрамкова / Виктория Томова.

Людмила в Париже продолжит выступления в смешанном парном разряде. В первом круге микста украинка вместе с Мате Павичем под с первым номером посева выйдут на корт против Мию Като и Тима Пютца.