Людмила Киченок выступит в миксте на турнире Ролан Гаррос
Украинка вместе с хорватом Мате Павичем получили первый номер посева
Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок выступит на Открытом чемпионате Франции 2025 в миксте вместе с хорватским теннисистом Мате Павичем.
Украинско-хорватский дуэт получил первый номер посева и в стартовом поединке на стадии 1/16 финала встретится с японской теннисисткой Мию Като и Тимом Пютцом из Германии.
Для Людмилы Киченок и Мате Павича это будет шестой совместный турнир. В 2023 году украинка и ее напарник выиграли титул на Уимблдоне.
Мию Като и Тим Пютц в 2023 году одержали победу в миксте на турнире Ролан Гаррос.
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