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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 10:59 | Обновлено 27 мая 2025, 12:15
288
0

Людмила Киченок выступит в миксте на турнире Ролан Гаррос

Украинка вместе с хорватом Мате Павичем получили первый номер посева

27 мая 2025, 10:59 | Обновлено 27 мая 2025, 12:15
288
0
Людмила Киченок выступит в миксте на турнире Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок выступит на Открытом чемпионате Франции 2025 в миксте вместе с хорватским теннисистом Мате Павичем.

Украинско-хорватский дуэт получил первый номер посева и в стартовом поединке на стадии 1/16 финала встретится с японской теннисисткой Мию Като и Тимом Пютцом из Германии.

Для Людмилы Киченок и Мате Павича это будет шестой совместный турнир. В 2023 году украинка и ее напарник выиграли титул на Уимблдоне.

Мию Като и Тим Пютц в 2023 году одержали победу в миксте на турнире Ролан Гаррос.

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Ролан Гаррос 2025 Людмила Киченок Мате Павич Мию Като Тим Пютц
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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