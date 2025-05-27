Людмила Киченок выступит в миксте на турнире Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок выступит на Открытом чемпионате Франции 2025 в миксте вместе с хорватским теннисистом Мате Павичем.

Украинско-хорватский дуэт получил первый номер посева и в стартовом поединке на стадии 1/16 финала встретится с японской теннисисткой Мию Като и Тимом Пютцом из Германии.

Для Людмилы Киченок и Мате Павича это будет шестой совместный турнир. В 2023 году украинка и ее напарник выиграли титул на Уимблдоне.

Мию Като и Тим Пютц в 2023 году одержали победу в миксте на турнире Ролан Гаррос.