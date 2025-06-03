Неудачный день. Киченок не сумела пробиться в полуфинал РГ-2025 в миксте
Людмила и Мате Павич в двух сетах проиграли тандему Дезире Кравчик / Нил Скупски
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.
В четвертьфинале украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в двух сетах проиграли тандему Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания) за 1 час и 12 минут.
Ролан Гаррос 2025. Микст. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [1] – Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания) – 3:6, 4:6
Это была первая встреча тандемов.
Людмила и Мате во второй раз в карьере сыграли в одной паре на Ролан Гаррос. В 2024 после победы в первом раунде и снялись с турнира.
Лучшим общим результатом Киченок и Павича является трофей на Уимблдоне в 2023.
Кравчик и Скупски в полуфинале мейджора в Париже выйдут на корт против Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга.
Людмила была последней представительницей Украины на Ролан Гаррос, учитывая все разряды. 3 июня свой четвертьфинальный поединок в женской сетке проиграла Элина Свитолина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Действующая чемпионка Ига Свентек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко
Украинский тренер покинет полтавский клуб