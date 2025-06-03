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Ролан Гаррос
03 июня 2025, 20:01 | Обновлено 03 июня 2025, 20:08
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Неудачный день. Киченок не сумела пробиться в полуфинал РГ-2025 в миксте

Людмила и Мате Павич в двух сетах проиграли тандему Дезире Кравчик / Нил Скупски

03 июня 2025, 20:01 | Обновлено 03 июня 2025, 20:08
101
0
Неудачный день. Киченок не сумела пробиться в полуфинал РГ-2025 в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В четвертьфинале украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в двух сетах проиграли тандему Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания) за 1 час и 12 минут.

Ролан Гаррос 2025. Микст. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [1] – Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания) – 3:6, 4:6

Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Мате во второй раз в карьере сыграли в одной паре на Ролан Гаррос. В 2024 после победы в первом раунде и снялись с турнира.

Лучшим общим результатом Киченок и Павича является трофей на Уимблдоне в 2023.

Кравчик и Скупски в полуфинале мейджора в Париже выйдут на корт против Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга.

Людмила была последней представительницей Украины на Ролан Гаррос, учитывая все разряды. 3 июня свой четвертьфинальный поединок в женской сетке проиграла Элина Свитолина.

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Людмила Киченок Мате Павич Дезире Кравчик Нил Скупски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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