Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025
8 июня Карлос переиграл Янника Синнера в финале грунтового мейджора в Париже
8 июня испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в финале лидера рейтинга АТР Янника Синнера.
Алькарас одолел Синнера в пяти сетах за 5.5 часов, а в четвертой партии спас три матчбола.
Карлос успешно защитил прошлогодний трофей на Ролан Гаррос и выиграл свой пятый титул на турнирах Grand Slam.
Sport.ua собрал все самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на РГ-2025!
- 1. Алькарас – третий теннисист в Открытой эре, которому удалось выиграть финал на Grand Slam, по ходу уйдя с матчболов
В 2004 на Ролан Гаррос это удалось Гастону Гаудио (два матч-поинта против Гилльермо Кории), а в 2019 Новак Джокович на Уимблдона отыграл два матчбола против Роджера Федерера.
- 2. Только у Бьерна Борга больше трофеев Grand Slam чем у Алькараса за первые 17 выступления на мейджорах.
У Алькараса – пять титулов. Столько же было и у Джона Макинроая и Рода Лейвера. Борг за первые 17 выступлений завоевал шесть трофеев на слэмах.
- 3. Алькарас – теннисист, сыгравший наибольшее количество финалов Grand Slam в мужском одиночном разряде в Открытой эре, ни разу не проиграв.
Карлос выиграл все пять финалов: US Open 2022, Уимблдона-2023, Ролан Гаррос 2024, Уимблдон-2024 и Ролан Гаррос 2025
- 4. Алькарас – четвертый теннисист в истории, который выигрывает трофей Grand Slam четыре года подряд.
Первые три – представители BIG-3: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
5. Алькарас стал шестым тенниситом в истории, который выиграл финал на Ролан Гаррос, отыгравшись с 0:2 по сетам.
Ранее это делали Бьерн Борг (1974, против Мануэля Орантеса), Иван Лендл (1984, против Джона Макинроя), Андре Агасси (1999, против Андрея Медведева), Гастон Гаудио (2004, против Гильермо Кории) и Новак Джокович (2021, против Стефаноса Циципаса)
Еще три факта про Карлоса:
- 6. Восьмой игрок в Открытой эре, защитивший титул на Ролан Гаррос
- 7. Третий самый молодой игрок, который выиграл пять слэмов
- 8. Алькарас впервые в карьере выиграл матч, в котором проигрывал 0:2 по сетам
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы
Главный тренер «Полесья» намерен серьезно усилить команду перед стартом в Лиге конференций