Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025

8 июня испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в финале лидера рейтинга АТР Янника Синнера.

Алькарас одолел Синнера в пяти сетах за 5.5 часов, а в четвертой партии спас три матчбола.

Карлос успешно защитил прошлогодний трофей на Ролан Гаррос и выиграл свой пятый титул на турнирах Grand Slam.

Sport.ua собрал все самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на РГ-2025!

1. Алькарас – третий теннисист в Открытой эре, которому удалось выиграть финал на Grand Slam, по ходу уйдя с матчболов

В 2004 на Ролан Гаррос это удалось Гастону Гаудио (два матч-поинта против Гилльермо Кории), а в 2019 Новак Джокович на Уимблдона отыграл два матчбола против Роджера Федерера.

2. Только у Бьерна Борга больше трофеев Grand Slam чем у Алькараса за первые 17 выступления на мейджорах.

У Алькараса – пять титулов. Столько же было и у Джона Макинроая и Рода Лейвера. Борг за первые 17 выступлений завоевал шесть трофеев на слэмах.

3. Алькарас – теннисист, сыгравший наибольшее количество финалов Grand Slam в мужском одиночном разряде в Открытой эре, ни разу не проиграв.

Карлос выиграл все пять финалов: US Open 2022, Уимблдона-2023, Ролан Гаррос 2024, Уимблдон-2024 и Ролан Гаррос 2025

4. Алькарас – четвертый теннисист в истории, который выигрывает трофей Grand Slam четыре года подряд.

Первые три – представители BIG-3: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

5. Алькарас стал шестым тенниситом в истории, который выиграл финал на Ролан Гаррос, отыгравшись с 0:2 по сетам.

Ранее это делали Бьерн Борг (1974, против Мануэля Орантеса), Иван Лендл (1984, против Джона Макинроя), Андре Агасси (1999, против Андрея Медведева), Гастон Гаудио (2004, против Гильермо Кории) и Новак Джокович (2021, против Стефаноса Циципаса)

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