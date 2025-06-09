Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
09 июня 2025, 17:47 |
115
0

Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025

8 июня Карлос переиграл Янника Синнера в финале грунтового мейджора в Париже

09 июня 2025, 17:47 |
115
0
Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

8 июня испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в финале лидера рейтинга АТР Янника Синнера.

Алькарас одолел Синнера в пяти сетах за 5.5 часов, а в четвертой партии спас три матчбола.

Карлос успешно защитил прошлогодний трофей на Ролан Гаррос и выиграл свой пятый титул на турнирах Grand Slam.

Sport.ua собрал все самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на РГ-2025!

  • 1. Алькарас – третий теннисист в Открытой эре, которому удалось выиграть финал на Grand Slam, по ходу уйдя с матчболов

В 2004 на Ролан Гаррос это удалось Гастону Гаудио (два матч-поинта против Гилльермо Кории), а в 2019 Новак Джокович на Уимблдона отыграл два матчбола против Роджера Федерера.

  • 2. Только у Бьерна Борга больше трофеев Grand Slam чем у Алькараса за первые 17 выступления на мейджорах.

У Алькараса – пять титулов. Столько же было и у Джона Макинроая и Рода Лейвера. Борг за первые 17 выступлений завоевал шесть трофеев на слэмах.

  • 3. Алькарас – теннисист, сыгравший наибольшее количество финалов Grand Slam в мужском одиночном разряде в Открытой эре, ни разу не проиграв.

Карлос выиграл все пять финалов: US Open 2022, Уимблдона-2023, Ролан Гаррос 2024, Уимблдон-2024 и Ролан Гаррос 2025

  • 4. Алькарас – четвертый теннисист в истории, который выигрывает трофей Grand Slam четыре года подряд.

Первые три – представители BIG-3: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

5. Алькарас стал шестым тенниситом в истории, который выиграл финал на Ролан Гаррос, отыгравшись с 0:2 по сетам.

Ранее это делали Бьерн Борг (1974, против Мануэля Орантеса), Иван Лендл (1984, против Джона Макинроя), Андре Агасси (1999, против Андрея Медведева), Гастон Гаудио (2004, против Гильермо Кории) и Новак Джокович (2021, против Стефаноса Циципаса)

Еще три факта про Карлоса:

  • 6. Восьмой игрок в Открытой эре, защитивший титул на Ролан Гаррос
  • 7. Третий самый молодой игрок, который выиграл пять слэмов
  • 8. Алькарас впервые в карьере выиграл матч, в котором проигрывал 0:2 по сетам
По теме:
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?
ФОТО. Награждение: автор камбека в финале РГ-1999 вручил Алькарасу трофей
Алькарас получил $2.9 млн за трофей РГ-2025. Сколько заработал за карьеру?
рекорд Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09 июня 2025, 09:26 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы

Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Футбол | 09 июня 2025, 09:18 0
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена

Главный тренер «Полесья» намерен серьезно усилить команду перед стартом в Лиге конференций

Олейникова выиграла шестой матч подряд и вышла в основу WTA 125 в Италии
Теннис | 09.06.2025, 15:47
Олейникова выиграла шестой матч подряд и вышла в основу WTA 125 в Италии
Олейникова выиграла шестой матч подряд и вышла в основу WTA 125 в Италии
Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25
Футбол | 09.06.2025, 14:50
Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25
Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Футбол | 09.06.2025, 07:48
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
08.06.2025, 01:32 8
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 14
Футбол
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
08.06.2025, 07:50 1
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем