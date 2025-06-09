Чернигов – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча
«Чернигов» сделал весомую заявку на выход в Первую лигу
В воскресенье, 8 июня, состоялся первый матч плей-офф за место в Первой лиге между командами ФК «Чернигов» и «Металлург» Запорожье. Поединок закончился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.
«Чернигов» открыл счет на 15-й минуте встречи. Автором гола стал Егор Шалфеев. А Джилиндо Безгубченко на 43-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.
Дмитрий Костюченко на 78-й и 80-й минутах получил две желтые карточки и оставил «Металлург» в меньшинстве. Через минуту Анатолий Романченко реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.
Первая лига Украины. Плей-офф, первый матч. 8 июня
«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 3:0
Голы: Шалфеев, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81
Удаление: Костюченко, 81
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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