Чернигов – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 8 июня, состоялся первый матч плей-офф за место в Первой лиге между командами ФК «Чернигов» и «Металлург» Запорожье. Поединок закончился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.

«Чернигов» открыл счет на 15-й минуте встречи. Автором гола стал Егор Шалфеев. А Джилиндо Безгубченко на 43-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.

Дмитрий Костюченко на 78-й и 80-й минутах получил две желтые карточки и оставил «Металлург» в меньшинстве. Через минуту Анатолий Романченко реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Первая лига Украины. Плей-офф, первый матч. 8 июня

«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Шалфеев, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81

Удаление: Костюченко, 81

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча