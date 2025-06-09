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Украина. Первая лига
09 июня 2025, 16:54 | Обновлено 09 июня 2025, 17:05
154
0

Чернигов – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча

«Чернигов» сделал весомую заявку на выход в Первую лигу

09 июня 2025, 16:54 | Обновлено 09 июня 2025, 17:05
154
0
Чернигов – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Чернигов

В воскресенье, 8 июня, состоялся первый матч плей-офф за место в Первой лиге между командами ФК «Чернигов» и «Металлург» Запорожье. Поединок закончился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.

«Чернигов» открыл счет на 15-й минуте встречи. Автором гола стал Егор Шалфеев. А Джилиндо Безгубченко на 43-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.

Дмитрий Костюченко на 78-й и 80-й минутах получил две желтые карточки и оставил «Металлург» в меньшинстве. Через минуту Анатолий Романченко реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Первая лига Украины. Плей-офф, первый матч. 8 июня

«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Шалфеев, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81

Удаление: Костюченко, 81

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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