Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Существенный шаг к повышению. Чернигов выиграл первый переходной матч
Украина. Первая лига
08 июня 2025, 15:44 | Обновлено 08 июня 2025, 15:59
267
0

Существенный шаг к повышению. Чернигов выиграл первый переходной матч

Команда разгромила запорожский «Металлург»

08 июня 2025, 15:44 | Обновлено 08 июня 2025, 15:59
267
0
Существенный шаг к повышению. Чернигов выиграл первый переходной матч
ФК Чернигов

8 июня был сыгран переходной матч плей-офф за путевку в Первую лигу.

На «Чернигов-Арене» сыграли «Чернигов» и «Металлург» Запорожье.

Второлиговая команда полностью переиграла коллектив, который выступает классом выше.

Уже на 15-й минуте Егор Шалфеев открыл счет в матче. Под занавес первого тайма хозяева поля удвоили свое преимущество - отличился Джилиндо Безгубченко на 43-й минуте.

Во втором тайме «Металлург» остался в меньшинстве: на 78-й и 81-й минутах два предупреждения получил Дмитрий Костюченко.

Игроки «Чернигова» этим воспользовались и отличились в третий раз. Автором гола стал Анатолий Романченко.

Ответный матч состоится 12 июня в 12:00 по киевскому времени.

Первая лига. Плей-офф. 8 июня

Чернигов – Металлург Запорожье - 3:0

Голы: Шалфеев, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81

Удаление: Костюченко, 81

Видео матча

По теме:
Подолье сохранило место в Первой лиге
Защитник Динамо стал лучшим молодым игроком УПЛ в сезоне 2024/25
Чернигов – Металлург. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург Запорожье Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины смотреть онлайн переходные матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 8
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08 июня 2025, 00:33 120
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Футбол | 08.06.2025, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Футбол | 08.06.2025, 14:16
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Бокс | 08.06.2025, 08:28
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:23 8
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем