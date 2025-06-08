Существенный шаг к повышению. Чернигов выиграл первый переходной матч

8 июня был сыгран переходной матч плей-офф за путевку в Первую лигу.

На «Чернигов-Арене» сыграли «Чернигов» и «Металлург» Запорожье.

Второлиговая команда полностью переиграла коллектив, который выступает классом выше.

Уже на 15-й минуте Егор Шалфеев открыл счет в матче. Под занавес первого тайма хозяева поля удвоили свое преимущество - отличился Джилиндо Безгубченко на 43-й минуте.

Во втором тайме «Металлург» остался в меньшинстве: на 78-й и 81-й минутах два предупреждения получил Дмитрий Костюченко.

Игроки «Чернигова» этим воспользовались и отличились в третий раз. Автором гола стал Анатолий Романченко.

Ответный матч состоится 12 июня в 12:00 по киевскому времени.

Первая лига. Плей-офф. 8 июня

Чернигов – Металлург Запорожье - 3:0

Голы: Шалфеев, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81

Удаление: Костюченко, 81

Видео матча