Первая лигa
08.06.2025 13:00 - : -
Украина. Первая лига08 июня 2025, 13:00 |
145
0
Чернигов – Металлург. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июня в 13:00 видеотрансляцию первого переходного матча
08 июня 2025, 13:00 |
145
0
8 июня в 13:00 состоится переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.
В первом поединке на Чернигов-Арене играют Чернигов и Металлург Запорожье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встречаются Чернигов, третья команда Второй лиги, и Металлург Запорожье, который занял 14-е место в Первой лиге.
Ответный поединок состоится 12 июня, хозяином поля будет Металлург Запорожье.
Вторая лига. Переходной матч. 8 июня. 13:00. Чернигов – Металлург
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2025, 14:17 1
Пабло Торре разозлил главного тренера
Футбол | 08 июня 2025, 01:32 7
7 июня сине-желтые уступили канадцам 2:4 на старте товарищеского турнира Canadian Shield
Футбол | 08.06.2025, 10:00
Футбол | 08.06.2025, 11:58
Футбол | 07.06.2025, 15:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2025, 10:40 2
08.06.2025, 00:33 120
07.06.2025, 06:23 8
06.06.2025, 08:09 4
07.06.2025, 07:49 8
07.06.2025, 00:23 10
07.06.2025, 04:40 1