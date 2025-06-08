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Первая лигa
Чернигов
08.06.2025 13:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
08 июня 2025, 13:00 |
145
0

Чернигов – Металлург. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июня в 13:00 видеотрансляцию первого переходного матча

08 июня 2025, 13:00 |
145
0
Чернигов – Металлург. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье

8 июня в 13:00 состоится переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.

В первом поединке на Чернигов-Арене играют Чернигов и Металлург Запорожье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встречаются Чернигов, третья команда Второй лиги, и Металлург Запорожье, который занял 14-е место в Первой лиге.

Ответный поединок состоится 12 июня, хозяином поля будет Металлург Запорожье.

Вторая лига. Переходной матч. 8 июня. 13:00. Чернигов – Металлург

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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