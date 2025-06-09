ВИДЕО. Товарищеские матчи уик-энда. Победы Дании, Греции, Турции, Швейцарии
Несколько контрольных матчей состоялись в субботу и воскресенье
Различные национальные сборные в июне проводят товарищеские матчи.
Большинство команд ведут подготовку к официальным поединкам квалификации ЧМ-2026.
Несколько контрольных матчей состоялись в минувший уик-энд.
Среди европейских команды победы в спаррингах одержали Польша, Швеция, Исландия и Словения.
Ниже приведены результаты игр, а также видеофрагменты избранных поединков.
Товарищеские матчи. Июнь 2025 года
- 07.06. 16:00. Латвия – Азербайджан – 0:0
- 07.06. 18:00. Чад – Кения – 0:0
- 07.06. 20:00. Дания – Северная Ирландия – 2:1
- 07.06. 21:45. Греция – Словакия – 4:1
- 07.06. 22:30. США – Турция – 1:2
- 07.06. 23:00. Мексика – Швейцария – 2:4
- 08.06. 17:00. ДР Конго – Мадагаскар – 3:1
- 08.06. 19:00. Грузия – Кабо-Верде – 1:1
- 09.06. 18:00. Уганда – Гамбия – 1:1
Видеофрагменты матчей
07.06. 16:00. Латвия – Азербайджан – 0:0
07.06. 20:00. Дания – Северная Ирландия – 2:1
07.06. 21:45. Греция – Словакия – 4:1
07.06. 22:30. США – Турция – 1:2
08.06. 19:00. Грузия – Кабо-Верде – 1:1
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