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Товарищеские матчи
Грузия
08.06.2025 19:00 – FT 1 : 1
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 20:21 | Обновлено 09 июня 2025, 20:42
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ВИДЕО. Товарищеские матчи уик-энда. Победы Дании, Греции, Турции, Швейцарии

Несколько контрольных матчей состоялись в субботу и воскресенье

09 июня 2025, 20:21 | Обновлено 09 июня 2025, 20:42
53
0
ВИДЕО. Товарищеские матчи уик-энда. Победы Дании, Греции, Турции, Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Дании

Различные национальные сборные в июне проводят товарищеские матчи.

Большинство команд ведут подготовку к официальным поединкам квалификации ЧМ-2026.

Несколько контрольных матчей состоялись в минувший уик-энд.

Среди европейских команды победы в спаррингах одержали Польша, Швеция, Исландия и Словения.

Ниже приведены результаты игр, а также видеофрагменты избранных поединков.

Товарищеские матчи. Июнь 2025 года

  • 07.06. 16:00. Латвия – Азербайджан – 0:0
  • 07.06. 18:00. Чад – Кения – 0:0
  • 07.06. 20:00. Дания – Северная Ирландия – 2:1
  • 07.06. 21:45. Греция – Словакия – 4:1
  • 07.06. 22:30. США – Турция – 1:2
  • 07.06. 23:00. Мексика – Швейцария – 2:4
  • 08.06. 17:00. ДР Конго – Мадагаскар – 3:1
  • 08.06. 19:00. Грузия – Кабо-Верде – 1:1
  • 09.06. 18:00. Уганда – Гамбия – 1:1

Видеофрагменты матчей

07.06. 16:00. Латвия – Азербайджан – 0:0

07.06. 20:00. Дания – Северная Ирландия – 2:1

07.06. 21:45. Греция – Словакия – 4:1

07.06. 22:30. США – Турция – 1:2

08.06. 19:00. Грузия – Кабо-Верде – 1:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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