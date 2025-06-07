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Товарищеские матчи
Шотландия
06.06.2025 21:45 – FT 1 : 3
Исландия
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 07:59 | Обновлено 07 июня 2025, 08:23
128
1

Товарищеские матчи. Победы Польши, Швеции, Исландии и Словении

Около дюжины контрольных матчей состоялись в пятницу, 6 июня

07 июня 2025, 07:59 | Обновлено 07 июня 2025, 08:23
128
1
Товарищеские матчи. Победы Польши, Швеции, Исландии и Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Польши

Различные национальные сборные в начале июня активно проводят товарищеские матчи.

Большинство команд ведут подготовку к официальным поединкам квалификации ЧМ-2026.

Около дюжины контрольных матчей состоялись в пятницу, 6 июня.

Среди европейских команды победы в спаррингах одержали Польша, Швеция, Исландия и Словения.

Ниже приведены результаты игр, а также видеофрагменты избранных поединков.

Товарищеские матчи. Июнь 2025 года

  • 01.06. 02:00. Гренада – Ангилья – 2:0
  • 01.06. 03:00. Сальвадор – Гватемала – 1:1
  • 02.06. 20:30. Тунис – Буркина-Фасо – 2:0
  • 03.06. 15:00. Малайзия – Кабо-Верде – 0:3
  • 05.06. 12:00. Шри-Ланка – Бруней – 1:0
  • 05.06. 14:30. Сингапур – Мальдивы – 3:1
  • 05.06. 15:00. Гонконг – Непал – 0:0
  • 05.06. 15:00. Камбоджа – Таджикистан – 1:2
  • 06.06. 19:00. Болгария – Кипр – 2:2
  • 06.06. 19:00. Зимбабве – Буркина-Фасо – 0:2
  • 06.06. 19:00. ЦАР – Мавритания – 2:1
  • 06.06. 20:00. Косово – Армения – 5:2
  • 06.06. 20:00. Люксембург – Словения – 0:1
  • 06.06. 20:30. Южная Африка – Танзания – 0:0
  • 06.06. 20:30. Венгрия – Швеция – 0:2
  • 06.06. 21:45. Ирландия – Сенегал – 1:1
  • 06.06. 21:45. Польша – Молдова – 2:0
  • 06.06. 21:45. Шотландия – Исландия – 1:3
  • 06.06. 22:00. Гвинея-Бисау – Бурунди – 0:1
  • 06.06. 22:00. Нигер – Габон – 4:3
  • 06.06. 23:00. Камерун – Уганда – 3:0
  • 06.06. 23:00. Марокко – Тунис – 2:0

Видеофрагменты матчей

06.06. 19:00. Болгария – Кипр – 2:2

06.06. 20:00. Косово – Армения – 5:2

06.06. 20:00. Люксембург – Словения – 0:1

06.06. 20:30. Венгрия – Швеция – 0:2

06.06. 21:45. Ирландия – Сенегал – 1:1

06.06. 21:45. Польша – Молдова – 2:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Перемога Ісландії трохи насторожує. І до осені, коли нашим з ними грати, не так вже і далеко
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