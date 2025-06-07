Товарищеские матчи. Победы Польши, Швеции, Исландии и Словении
Около дюжины контрольных матчей состоялись в пятницу, 6 июня
Различные национальные сборные в начале июня активно проводят товарищеские матчи.
Большинство команд ведут подготовку к официальным поединкам квалификации ЧМ-2026.
Около дюжины контрольных матчей состоялись в пятницу, 6 июня.
Среди европейских команды победы в спаррингах одержали Польша, Швеция, Исландия и Словения.
Ниже приведены результаты игр, а также видеофрагменты избранных поединков.
Товарищеские матчи. Июнь 2025 года
- 01.06. 02:00. Гренада – Ангилья – 2:0
- 01.06. 03:00. Сальвадор – Гватемала – 1:1
- 02.06. 20:30. Тунис – Буркина-Фасо – 2:0
- 03.06. 15:00. Малайзия – Кабо-Верде – 0:3
- 05.06. 12:00. Шри-Ланка – Бруней – 1:0
- 05.06. 14:30. Сингапур – Мальдивы – 3:1
- 05.06. 15:00. Гонконг – Непал – 0:0
- 05.06. 15:00. Камбоджа – Таджикистан – 1:2
- 06.06. 19:00. Болгария – Кипр – 2:2
- 06.06. 19:00. Зимбабве – Буркина-Фасо – 0:2
- 06.06. 19:00. ЦАР – Мавритания – 2:1
- 06.06. 20:00. Косово – Армения – 5:2
- 06.06. 20:00. Люксембург – Словения – 0:1
- 06.06. 20:30. Южная Африка – Танзания – 0:0
- 06.06. 20:30. Венгрия – Швеция – 0:2
- 06.06. 21:45. Ирландия – Сенегал – 1:1
- 06.06. 21:45. Польша – Молдова – 2:0
- 06.06. 21:45. Шотландия – Исландия – 1:3
- 06.06. 22:00. Гвинея-Бисау – Бурунди – 0:1
- 06.06. 22:00. Нигер – Габон – 4:3
- 06.06. 23:00. Камерун – Уганда – 3:0
- 06.06. 23:00. Марокко – Тунис – 2:0
Видеофрагменты матчей
06.06. 19:00. Болгария – Кипр – 2:2
06.06. 20:00. Косово – Армения – 5:2
06.06. 20:00. Люксембург – Словения – 0:1
06.06. 20:30. Венгрия – Швеция – 0:2
06.06. 21:45. Ирландия – Сенегал – 1:1
06.06. 21:45. Польша – Молдова – 2:0
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