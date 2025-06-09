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  4. Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Испания
09 июня 2025, 22:07 |
2195
4

Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал

Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»

09 июня 2025, 22:07 |
2195
4
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, украинский вратарь рассматривает переход в испанский клуб «Овьедо». Андрей готов перейти в «Овьедо», если клуб сможет повыситься в классе – их ждет решающий матч плей-офф против «Альмерии».

Отметим, что Лунин на правах аренды уже играл за «Овьедо» в 2020 году. Провел 20 матчей и пропустил 20 голов.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Овьедо Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник
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Рональд Рейган
Цікаво, Лунін хоч про це знає?
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+2
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ash
У Луніна зп в Реалі, як у всього Ов'єдо разом
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+1
protasov_lyopu_davai
С альмерией будет только второй полуфинал
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0
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