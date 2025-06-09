Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.
По информации испанских СМИ, украинский вратарь рассматривает переход в испанский клуб «Овьедо». Андрей готов перейти в «Овьедо», если клуб сможет повыситься в классе – их ждет решающий матч плей-офф против «Альмерии».
Отметим, что Лунин на правах аренды уже играл за «Овьедо» в 2020 году. Провел 20 матчей и пропустил 20 голов.
В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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