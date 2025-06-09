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  4. ФОТО. Награждение: автор камбека в финале РГ-1999 вручил Алькарасу трофей
Ролан Гаррос
09 июня 2025, 14:03 |
418
0

ФОТО. Награждение: автор камбека в финале РГ-1999 вручил Алькарасу трофей

Андре Агасси наградил Карлоса и Янника Синнера после сумасшедшего финала в Париже

09 июня 2025, 14:03 |
418
0
ФОТО. Награждение: автор камбека в финале РГ-1999 вручил Алькарасу трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Испанец одержал победу со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) за 5 часов и 30 минут.

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После завершения встречи состоялась церемония награждения. Трофей Алькарасу вручил легендарный Андре Агасси, который за карьеру завоевал восемь трофеев Grand Slam. В частности, в 1999 году Агасси взял титул Ролан Гаррос, отыгравшись против украинца Андрея Медведева со счета 0:2 по сетам.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения РГ-2025!

ФОТО. Награждение: автор камбека в финале РГ-1999 вручил Алькарасу трофей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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