ВИДЕО. Как Алькарас отыграл три матчбола и одолел Синнера в финале РГ-2025
Смотрите видеообзор финального матча Ролан Гаррос 2025
8 июня испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Франции 2025.
Испанец одержал победу со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) за 5 часов и 30 минут.
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В четвертой партии испанец отыграл три матчбола на подаче при 3:5 (0:40), а затем не позволил Яннику подать на титул.
Карлос провел 13-е очное противостояние против Янника и добыл девятую победу. Алькарас и Синнер впервые встретились друг с другом в финале турнира Grand Slam.
🏆 Ролан Гаррос 2025. Финал
Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)
Видеообзор матча
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