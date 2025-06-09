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  4. ВИДЕО. Как Алькарас отыграл три матчбола и одолел Синнера в финале РГ-2025
Ролан Гаррос
09 июня 2025, 13:15 |
137
0

ВИДЕО. Как Алькарас отыграл три матчбола и одолел Синнера в финале РГ-2025

Смотрите видеообзор финального матча Ролан Гаррос 2025

09 июня 2025, 13:15 |
137
0
ВИДЕО. Как Алькарас отыграл три матчбола и одолел Синнера в финале РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

8 июня испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Испанец одержал победу со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) за 5 часов и 30 минут.

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В четвертой партии испанец отыграл три матчбола на подаче при 3:5 (0:40), а затем не позволил Яннику подать на титул.

Карлос провел 13-е очное противостояние против Янника и добыл девятую победу. Алькарас и Синнер впервые встретились друг с другом в финале турнира Grand Slam.

🏆 Ролан Гаррос 2025. Финал

Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)

Видеообзор матча

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Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Ролан Гаррос 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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