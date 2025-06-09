Саломон Калу: от маскировки Моуриньо до продукта, недоступного в детстве

В составе «Челси» он выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии (четырежды), Кубок лиги и Суперкубок Англии, а в рядах национальной сборной Кот- д’Ивуара в 2015-м становился обладателем Кубка африканских наций. Речь о Саломоне Калу – фланговом нападающем, который провел 254 официальных матча за «синих», забил в них 60 мячей и отдал 37 результативных передач.

Этого футболиста многие поклонники «Челси» справедливо считали одним из наиболее недооцененных игроков той команды. Однако вряд ли могло быть иначе, когда в одном коллективе с Саломоном играл его соотечественник Дидье Дрогба, имевший статус звезды наивысшего уровня.

В «Челси» Калу перешел летом 2006 года за 4 миллиона евро из «Фейеноорда», однако мало кто знает, что той сделки могло и не произойти, если бы не таинственный визит в Роттердам самого Жозе Моуриньо, имевшего на тот момент невероятную славу и статус «Особенного» в Лондоне. За Калу на тот момент вовсю охотились испанские клубы, некоторые из которых предпринимали активные попытки договориться с «Фейеноордом», но все изменилось после того, как на стол Моуриньо лег доклад от клубного аналитика «Челси» тех лет Андре Виллаш-Боаша, которому впоследствии также посчастливилось стать коучем для «синих» и ряда других команд.

«На самом деле у меня было несколько вариантов. [Андре] Виллаш-Боаш был тем, кто первым увидел меня, когда искал игроков для Моуриньо. Он присмотрел меня в матче против «Аякса» и сказал Моуриньо: «В «Фейеноорде» есть игрок для нас».

«В то время я активно учил испанский, так как получил предложения от «Атлетико», «Валенсии» и «Барселоны». Но буквально в последней домашней игре против «Твенте» сам Моуриньо приехал посмотреть на меня. В той игре я отдал два голевых паса. Помню, что он был в шляпе и солнцезащитных очках. Люди узнали его, когда он уже покидал трибуну, да и то лишь потому, что он рано уходил, а это – необычное поведение, обращающее на себя внимание остальных».

«На следующий день Моуриньо позвонил моему агенту и сказал, что хочет, чтобы я приехал в Лондон для разговора. Когда я приехал, он знал все о моей игре. Он составил список команд и то, где, по его мнению, я мог бы играть – все было настолько идеально с его стороны, что у меня не было выбора», – рассказал Калу в недавнем интервью британскому изданию The Telegraph.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саломон Калу и Жозе Моуриньо

Под руководством Моуриньо Калу провел в «Челси» не так много – 65 матчей (9 голов, 9 ассистов). В сентябре 2007-го португалец был уволен, а потому ключевые трофеи с «синими» африканец выигрывал уже под руководством других наставников, однако именно Жозе привил Саломону особую трудовую этику и стремление всегда быть готовым к игре, независимо от того, является ли он для наставника первым выбором на позицию или нет.

«Скажем, вы не сыграли две или три игры подряд, и во время тренировок на неделе Моуриньо понимает, что ваша голова находится как будто бы в другом месте, вы не сосредоточены, поскольку не играете. Уже на следующий матч, даже если это центральная игра тура, после неудачной недели [тренировок], Жозе включает вас в стартовый состав. Но если вы играете плохо, он уберет вас уже через 30 минут и в раздевалке убьет морально на глазах у всей команды: «Ты жалуешься, что не играешь. Тебе дают возможность играть. А ты играешь как дерьмо!» Все это знали, и это навык. После подобного каждая тренировка – это словно война с самим собой. Даже если ты не играл 10 месяцев, то должен быть готов на 100 процентов, потому что никогда не знаешь, когда он даст тебе такую ​​возможность, и ты должен быть к этому готов».

«Раньше, когда у нас были [Эрнан] Креспо и Дидье [Дрогба] в качестве основных нападающих, только один выходил в стартовом составе, и если счет был 0:0, то уже через 30 минут он [Моуриньо] заставлял другого разминаться. «Давай, давай…» Представьте: вы на поле и видите, как парень, который играет на вашей позиции, начинает разминаться. Все меняется, и вы начинаете больше бегать. В этом весь Моуриньо», – рассказал Калу.

Впрочем, после шести лет выступлений за «Челси», летом 2012-го Саломон Калу все-таки покинул лондонский клуб. Он ушел свободным агентом в «Лилль», но навсегда остался бойцом, готовым выгрызать свое место под солнцем – как учил Моуриньо.

«Игра в футбол и игра за «Челси» всегда заставляет хотеть добиваться большего. Ты соревнуешься с лучшими, но также соревнуешься с лучшими и в своей собственной команде. Если ты не готов, ты не будешь играть и не получишь шанса забить мяч или выиграть трофей. Эта конкурентоспособность остается с тобой. Я пришел в «Челси», когда мне было 20, и оставался там до 27 лет, так что я состоялся в этом клубе как мужчина. Я видел, играя с [Джоном] Терри, [Фрэнком] Лэмпардом и [Дидье] Дрогба, у которых был большой опыт, что они никогда не были удовлетворены всеми аспектами своей игры. Вы должны стремиться стать лучше во всем, за что беретесь, и это осталось со мной и сейчас, когда я ушел из футбола. Есть что-то, что я могу сделать, и если я сосредоточусь на этом, я смогу сделать это правильно», – отметил Калу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саломон Калу и Френк Лэмпард

В «Лилле» Саломон отыграл два года, а затем на шесть сезонов подался в Германию, где выступал за «Герту». В последний раз, скорее всего, большинство наших читателей могло слышать что-либо о Калу еще в сезоне-2020/21, когда африканец отбыл в Бразилию, чтобы поиграть за «Ботафого». Впрочем, там добиться существенных успехов у Калу не вышло, и уже в апреле 2021-го он покинул клуб. После этого, собственно, о Саломоне постепенно и начали забывать…

Футбольную карьеру Калу возобновил летом 2022-го, когда ему было уже почти 37. Он согласился на предложение чемпиона Джибути «Арта/Солар7», где отыграл следующие два года, однако отыскать даже статистику того периода карьеры Саломона – задача непростая, да и вряд ли настолько значимая…

В августе 2024-го Саломон Калу окончательно попрощался с профессиональным футболом. Причем не только как игрок, но и вообще. Ивуариец не пожелал оставаться в игре в качестве тренера или агента, а также не выразил никакого интереса к тому, чтобы подрабатывать в роли телеэксперта на британском телевидении, куда его приглашали, причем неоднократно.

После ухода из футбола Саломон Калу подался в бизнес. Однако, вопреки большинству аналогичных кейсов с экс-футболистами, не стал заниматься развитием какого-либо пивного паба, или же инвестировать на рынке недвижимости. Калу удивил тем, что создал и развивает собственный бренд по производству шоколада, который носит название Oumé в честь ивуарийского города, в котором 5 августа 1985 года Саломон и появился на свет.

Почему Саломон решил заняться именно производством шоколада? Здесь все достаточно просто. Калу утверждает: когда люди покупают плитку шоколада, они, вероятно, не знают, что ключевой ингредиент этого продукта – какао – скорее всего, имеет происхождение из Кот-д'Ивуара. На родину Саломона приходится около 45 процентов мирового производства какао.

С самого детства Калу прекрасно знаком с какао, однако он не помнит, чтобы ел в те годы шоколад, так как этот продукт был абсолютно недоступен для его семьи, как и для подавляющего большинства жителей Кот-д'Ивуара.

«У моего дяди была ферма какао, и я вырос рядом с ней. Когда в школе были каникулы или хотя бы просто выходные мы помогали ему. В детстве я не помню, чтобы ел шоколад, и я даже не знал, что это такое. Он дорогой. Это скорее привилегия для людей, которые могут себе позволить его купить, потому что он дорогой. Люди не знают, что то, что они делают на своих фермах, предназначено для шоколада. Но у нас большой процент производства [какао]. У нас также есть отличные футболисты. Если сравнивать эти два момента, то продукт может быть произведен в Кот-д'Ивуаре и быть экспортированным на мировой уровень. Футболист может родиться в Уме, перейти в «Челси» и выиграть Лигу чемпионов, после чего он также выйдет на мировой уровень», – отмечает Калу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саломон Калу в составе Герты

Калу более не имеет никаких амбиций в футболе, однако как бывший профессиональный игрок, поработавший под началом Жозе Моуриньо, вынашивает не менее грандиозные планы для своего нынешнего рода деятельности. Саломон мечтает однажды увидеть свой шоколад бренда Oumé на полках наиболее популярных супермаркетов Великобритании. Для Калу подобное достижение будет сопоставимо с победой в Лиге чемпионов…

«Однажды я хотел бы увидеть шоколад Oumé в Waitrose, Selfridges или Harrods. Это был бы момент гордости», – сказал он. «Это сложный рынок, поскольку цены на какао растут из-за экстремальных погодных условий и недостаточного инвестирования. Как бренд [шоколада], мы не контролируем правила, но у нас есть социальная роль. Мы хотим получить лучший продукт, абсолютно органический. Чтобы иметь премиальный бренд, у нас должен быть не только лучший продукт, но также и социальный путь, по которому мы можем помогать фермерам на моей родине. Мы должны затрагивать все стороны производства».

Что ж, звучит действительно интересно и амбициозно. И кто знает, возможно, через несколько лет шоколад, производимый компанией Саломона Калу действительно окажется на полках топовых супермаркетов Великобритании, чем еще раз напомнит тамошним болельщикам о былых ярких моментах карьеры этого нападающего в футболке «Челси»…