Португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо рассказал, почему не может посещать Африку:

«Я не могу поехать в Африку. Слишком много людей вокруг! Под моим руководством играли Дрогба, Джереми, Калу, Оби Микель, Эссьен... Каждый раз, когда я еду в Африку, я не могу спокойно ходить. Африканские парни, они меня любят! Даже в Европе многие африканские мигранты действительно любят меня. Честно говоря, я люблю этих ребят и чувствую, что африканские игроки очень преданные и искренние».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет возглавить мюнхенскую «Баварию».