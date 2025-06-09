ВИДЕО. «Не трогайте Ямаля». Реакция Роналду после победы в Лиге наций
Португальский форвард и защитник Нуну Мендеш ответили на вопросы журналистов
8 июня состоялся финальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии одолела команду Испании. Соперники не сумели определить сильнейшего в основное время, поэтому решили судьбу противостояния в серии пенальти – 2:2, 5:3.
После победы в турнире, форвард Криштиану Роналду и защитник Нуну Мендеш поделились своими эмоциями. Нападающий назвал Испанию сильнейшей командой в мире, а также признался, что плакал из-за победы в турнире.
Роналду попросил журналистов и болельщиков не трогать испанского вундеркинда Ламина Ямаля: «Ему всего 17 лет, он еще много раз выиграет Лигу наций. Отстаньте от него», – заявил португалец.
ВИДЕО. Реакция Криштиану Роналду и Нуну Мендеша на победу в Лиге наций
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