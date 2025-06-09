СИННЕР: «Я счастлив быть частью такого матча, но результат, конечно, ранит»

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел к прессе после поражения в финале парижского мейджора, чтобы поделиться своим взглядом на это невероятное сражение, рассказать, что он чувствовал в момент матчболов, и через какие эмоции прошел – как в решающем поединке за титул, так и в последние недели своего успешного выступления.

Болезненный итог

«Конечно, я рад, что могу показывать теннис такого уровня, доволен турниром, но это поражение очень больно. Здесь особо нечего сказать. Я доволен тем, как мы стараемся прибавлять каждый день, чтобы оказаться в таких ситуациях. Я счастлив быть частью такого матча, но результат, конечно, ранит».

О чем думал в четвертом сете

«Я пытался забывать каждый сет, начинать с нуля. Конечно, я расстроен из-за четвертого сета, из-за матчболов, из-за своей подачи, но я оставался в игре ментально. Я не дарил ему легких очков. Когда все закончилось – все закончилось. Это совсем иное ощущение, когда все уже позади, потому что изменить уже ничего нельзя. А в начале пятого сета у меня еще были шансы что-то поменять».

Отрицательная статистика в матчах длиной более четырех часов

«Этот матч нельзя сравнивать с другими. Физически я чувствовал себя нормально, устал, но он тоже. Это была очень физически и психологически тяжелая игра. Что тут поделаешь? Сейчас, зная результат, да – так и есть, но изменить уже ничего нельзя. Я все равно рад, что стал частью такого поединка – он был долгим и очень качественным. Такое случается, и сегодня это случилось со мной.

Я не думал, что это финал. Я просто пытался обыгрывать соперников по ходу турнира, и сегодня им был Карлос. Я готовился к этой встрече, чувствовал себя гораздо лучше, чем в Риме. Видеть свой сегодняшний уровень, который стал выше по сравнению с Римом – это и было моей главной целью. Я приехал всего после одного турнира подготовки, так что сам факт выхода в финал... Сейчас трудно это принять. Было много шансов, но спорт бывает жесток. Сегодня я увидел его печальную сторону. Я думаю, что как игрок прибавил по сравнению с прошлым годом, и мы продолжим двигаться в этом направлении».

Что поможет восстановиться

«Моя семья, люди, которые меня знают. Мы очень простая семья. Мой отец не приехал, потому что сегодня работал. В нашей семье от успехов ничего не меняется. Было приятно видеть маму на трибуне. Как я всегда говорил – до того как начал карьеру, я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Это даже не было мечтой – она казалась слишком далекой, я вообще об этом не думал. А теперь я здесь, играю самый длинный матч в истории Ролан Гаррос в финале. Да, больно, но если все время плакать… Жизнь идет дальше – так все и устроено».

О соперничестве с Алькарасом

«Каждое соперничество особенное. Раньше играли немного иначе, сейчас мяч летит быстрее, игра стала очень физической. С моей точки зрения это немного другой теннис, но сравнивать нельзя. Мне повезло сыграть против Новака, против Рафаэля. К сожалению, я так и не сыграл против Роджера на турнирах Большого шлема. Обыграть таких игроков – невероятно сложно. То же самое чувство у меня и с Карлосом, и с некоторыми другими соперниками. Но здорово, что мы можем показывать теннис такого уровня – думаю, это полезно для развития тенниса и для зрителей. Я был бы еще счастливее, если бы сейчас держал в руках главный трофей… но ничего уже не изменить».