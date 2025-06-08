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Лига наций
08 июня 2025, 18:09 | Обновлено 08 июня 2025, 18:39
397
0

ВИДЕО. Мбаппе не пожадничал: как Франция забила Германии второй гол

Майкл Олисе на 84-й минуте установил окончательный счет матча за третье место Лиги наций

08 июня 2025, 18:09 | Обновлено 08 июня 2025, 18:39
397
0
ВИДЕО. Мбаппе не пожадничал: как Франция забила Германии второй гол
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня прошел матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй мяч для Франции на 84-й минуте забил Майкл Олисе с передачи Килиана Мбаппе, который не пожадничал и не стал бить сам, а выкатил на пустые ворота своему партнеру.

К слову, Килиан в этой встрече оформил гол + пас. Он отличился в конце первого тайма.

ВИДЕО. Мбаппе не пожадничал: как Франция забила Германии второй гол

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Килиан Мбаппе Майкл Олисе видео голов и обзор сборная Германии по футболу сборная Франции по футболу Лига наций Германия - Франция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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