ВИДЕО. Мбаппе не пожадничал: как Франция забила Германии второй гол
Майкл Олисе на 84-й минуте установил окончательный счет матча за третье место Лиги наций
8 июня прошел матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.
Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.
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Второй мяч для Франции на 84-й минуте забил Майкл Олисе с передачи Килиана Мбаппе, который не пожадничал и не стал бить сам, а выкатил на пустые ворота своему партнеру.
К слову, Килиан в этой встрече оформил гол + пас. Он отличился в конце первого тайма.
ВИДЕО. Мбаппе не пожадничал: как Франция забила Германии второй гол
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