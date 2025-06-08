8 июня прошел матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

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Второй мяч для Франции на 84-й минуте забил Майкл Олисе с передачи Килиана Мбаппе, который не пожадничал и не стал бить сам, а выкатил на пустые ворота своему партнеру.

К слову, Килиан в этой встрече оформил гол + пас. Он отличился в конце первого тайма.

ВИДЕО. Мбаппе не пожадничал: как Франция забила Германии второй гол