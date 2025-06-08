ВИДЕО. 50-й гол звезды: Мбаппе вывел Францию вперед в матче против Германии
Килиан с передачи Орельена Тчуамени забил немцам на 45+1-й минуте матча за 3-е место ЛН
8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45+1-й минуте счет был открыт. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе принял передачу от Орельена Тчуамени в штрафной площади соперника, обработал и точно пробил.
И Килиан, и Орельен выступают на клубном уровне за мадридский Реал. Для Мбаппе этот гол стал 50-м в футболке национальной команды.
❗️ ВИДЕО. 50-й гол звезды: Мбаппе вывел Францию вперед в матче против Германии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Патрик Виейра остается тренером до 2027 года
По три очка взяли команды Англии, Нидерландов, Австрии и Боснии