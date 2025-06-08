8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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На 45+1-й минуте счет был открыт. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе принял передачу от Орельена Тчуамени в штрафной площади соперника, обработал и точно пробил.

И Килиан, и Орельен выступают на клубном уровне за мадридский Реал. Для Мбаппе этот гол стал 50-м в футболке национальной команды.

❗️ ВИДЕО. 50-й гол звезды: Мбаппе вывел Францию вперед в матче против Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine