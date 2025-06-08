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Лига наций
08 июня 2025, 16:55 | Обновлено 08 июня 2025, 17:14
458
0

ВИДЕО. 50-й гол звезды: Мбаппе вывел Францию вперед в матче против Германии

Килиан с передачи Орельена Тчуамени забил немцам на 45+1-й минуте матча за 3-е место ЛН

08 июня 2025, 16:55 | Обновлено 08 июня 2025, 17:14
458
0
ВИДЕО. 50-й гол звезды: Мбаппе вывел Францию вперед в матче против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+1-й минуте счет был открыт. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе принял передачу от Орельена Тчуамени в штрафной площади соперника, обработал и точно пробил.

И Килиан, и Орельен выступают на клубном уровне за мадридский Реал. Для Мбаппе этот гол стал 50-м в футболке национальной команды.

❗️ ВИДЕО. 50-й гол звезды: Мбаппе вывел Францию вперед в матче против Германии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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