Шахтер почти договорился о стадионе для еврокубков. Где намерены играть?

Вероятнее всего, еврокубковую кампанию-2025/26 «Шахтер» проведет в Польше.

Ранее сообщалось, что «горняки» остановили свой выбор на арене «Краковия» имени Йозефа Пилсудского в Кракове, однако сейчас польские СМИ пишут, что украинский клуб близок к подписанию соглашения с краковской «Вислой».

Если договор между «Шахтером» и «Вислой» будет оформлен, то украинский клуб будет играть еврокубковые матчи на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове – домашней арене «белой звезды», имеющей категорию 4 по градации УЕФА.

Известно, что «Висла» приложила немало усилий, чтобы достойно принять «Шахтер» в Кракове, продемонстрировав весь потенциал своего объекта. Кроме того, сотрудничество с «Шахтером» может обеспечить дополнительные, незапланированные финансовые вливания в бюджет польского клуба.

«Шахтер» рассматривает возможность не только аренды стадиона, но и поручения организации всех своих матчей руководству «Вислы».

Напомним, еврокубковый сезон-2025/26 «Шахтер», как третья команда Украины по итогам минувшего розыгрыша УПЛ, начнет с первого квалификационного раунда Лиги Европы.