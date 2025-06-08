Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер почти договорился о стадионе для еврокубков. Где намерены играть?
Лига Европы
08 июня 2025, 17:17 |
360
0

Шахтер почти договорился о стадионе для еврокубков. Где намерены играть?

Номинально домашней для «горняков», очевидно, станет родная арена краковской «Вислы»

08 июня 2025, 17:17 |
360
0
Шахтер почти договорился о стадионе для еврокубков. Где намерены играть?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вероятнее всего, еврокубковую кампанию-2025/26 «Шахтер» проведет в Польше.

Ранее сообщалось, что «горняки» остановили свой выбор на арене «Краковия» имени Йозефа Пилсудского в Кракове, однако сейчас польские СМИ пишут, что украинский клуб близок к подписанию соглашения с краковской «Вислой».

Если договор между «Шахтером» и «Вислой» будет оформлен, то украинский клуб будет играть еврокубковые матчи на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове – домашней арене «белой звезды», имеющей категорию 4 по градации УЕФА.

Известно, что «Висла» приложила немало усилий, чтобы достойно принять «Шахтер» в Кракове, продемонстрировав весь потенциал своего объекта. Кроме того, сотрудничество с «Шахтером» может обеспечить дополнительные, незапланированные финансовые вливания в бюджет польского клуба.

«Шахтер» рассматривает возможность не только аренды стадиона, но и поручения организации всех своих матчей руководству «Вислы».

Напомним, еврокубковый сезон-2025/26 «Шахтер», как третья команда Украины по итогам минувшего розыгрыша УПЛ, начнет с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

По теме:
Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу
В УПЛ выбрали лучшего игрока сезона 2024/25. Это лидер Динамо
В УПЛ выбрали лучшего голкипера сезона 2024/25. Это не Ризнык
Шахтер Донецк стадионы Висла Краков Краков Лига Европы
Алексей Сливченко Источник: Meczyki
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
Футбол | 08 июня 2025, 15:21 0
ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ

Эдуардо Герреро помог Панаме переиграть Белиз со счетом 2:0

Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Бокс | 08 июня 2025, 08:28 4
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»

Василий получил травму спины

Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Футбол | 08.06.2025, 04:55
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Футбол | 08.06.2025, 07:50
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Футбол | 08.06.2025, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 68
Теннис
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:23 8
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем