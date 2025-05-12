Шахтер определился со стадионом, где будет играть матчи еврокубков

Донецкий «Шахтер» определился со стадионом, на котором будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне. Руководство «горняков» остановило свой выбор на арене «Краковия» имени Йозефа Пилсудского.

Стороны провели успешные переговоры, сделка находится на финальной стадии. На этом стадионе выступает одноименный клуб «Краковия» – участник элитного дивизиона чемпионата Польши. Арена рассчитана на 15 016 болельщиков.

«Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Подопечным Марино Пушича необходимо победить в финале Кубка Украины, либо опередить «Александрию» в чемпионате.

«Горняки» отстают от второй позиции на пять баллов. В последних турах «Шахтер» сыграет против «Ингульца» и «Руха».