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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 09:31 |
917
3

Шахтер определился со стадионом, где будет играть матчи еврокубков

Донецкий клуб договорился об использовании арены польской команды «Краковия»

12 мая 2025, 09:31 |
917
3
Шахтер определился со стадионом, где будет играть матчи еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Краковия

Донецкий «Шахтер» определился со стадионом, на котором будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне. Руководство «горняков» остановило свой выбор на арене «Краковия» имени Йозефа Пилсудского.

Стороны провели успешные переговоры, сделка находится на финальной стадии. На этом стадионе выступает одноименный клуб «Краковия» – участник элитного дивизиона чемпионата Польши. Арена рассчитана на 15 016 болельщиков.

«Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Подопечным Марино Пушича необходимо победить в финале Кубка Украины, либо опередить «Александрию» в чемпионате.

«Горняки» отстают от второй позиции на пять баллов. В последних турах «Шахтер» сыграет против «Ингульца» и «Руха».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы Лига конференций Краковия стадионы
Николай Титюк Источник: Telegram
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Первый Среди Равных
Я так розумію міськрада Кракова буде доплачувати Шахтареві за те що той грає на їх стадіоні.
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-1
Первый Среди Равных
У нас в сусідньому райцентрі кращий стадіон.
Ответить
-1
wojsergivan
а будут кроты в еврокубках и каких?
Ответить
-1
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