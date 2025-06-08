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Ролан Гаррос
08 июня 2025, 14:31 | Обновлено 08 июня 2025, 14:42
226
1

Супервинстрик: определены чемпионки парного разряда Ролан Гаррос у женщин

Сара Эррани и Жасмин Паолини в трех сетах одолели дуэт Анна Данилина / Александра Крунич

08 июня 2025, 14:31 | Обновлено 08 июня 2025, 14:42
226
1
Супервинстрик: определены чемпионки парного разряда Ролан Гаррос у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини стали чемпионками Открытого чемпионата Франции 2025 в женском парном разряде.

В финале итальянки в трех сетах переиграли тандем Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. Пары. Финал

Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:2, 1:6

Жасмин и Сара выиграли 11-й матч подряд. До старта Ролан Гаррос они стали чемпионками тысячника в Риме.

В прошлом году Паолини и Эррани сыграли в финале мейджора в Париже, где проиграли Катерине Синяковой и Коко Гауфф. В прошлом сезоне они также выиграли золотые медали Олимпиады-2024.

Паолини выиграла первый трофей Grand Slam за четыре финала, если учитывать и одиночный разряд. Для Сары это уже восьмой титул на слэмах и шестой в парном разряде. Ранее она пять раз становилась чемпионкой на мейджорах вместе с другой итальянкой Робертой Винчи.

В частности, для Сары это второй трофей Ролан Гаррос (первый был в 2012). А на РГ-2025 она также выиграла титул в миксте вместе с Андреа Вавассори.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сара Эррани Жасмин Паолини Анна Данилина Александра Крунич Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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