Итальянская смешанная пара выиграла трофей на Ролан Гаррос 2025

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Ролан Гаррос 2025 в смешанном парном разряде.

В финальном поединке итальянская пара, получившая третий номер посева, в двух сетах нанесла поражение американскому тандему Тэйлор Таунсенд / Эван Кинг за 1 час и 12 минут.

Это была первая встреча тандемов.

Ролан Гаррос 2025. Микст. Финал

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) [3] - Тэйлор Таунсенд (США) / Эван Кинг (США) [4] – 6:4, 6:2

Эррани и Вавассори выиграли второй совместный титул Grand Slam. В прошлом сезоне итальянцы победили на Открытом чемпионате США. В Париже представители Италии на пути к титулу не отдали соперникам ни одного сета.

Для Эррани это седьмой титул в карьере на турнирах Большого шлема, а Вавассори во второй раз стал победителем на мейджоре.