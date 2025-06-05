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Ролан Гаррос
05 июня 2025, 16:01 | Обновлено 05 июня 2025, 16:03
174
0

Итальянская смешанная пара выиграла трофей на Ролан Гаррос 2025

Эррани и Вавассори переиграли тандем Таунсенд / Кинг

05 июня 2025, 16:01 | Обновлено 05 июня 2025, 16:03
174
0
Итальянская смешанная пара выиграла трофей на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Андреа Вавассори

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Ролан Гаррос 2025 в смешанном парном разряде.

В финальном поединке итальянская пара, получившая третий номер посева, в двух сетах нанесла поражение американскому тандему Тэйлор Таунсенд / Эван Кинг за 1 час и 12 минут.

Это была первая встреча тандемов.

Ролан Гаррос 2025. Микст. Финал

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) [3] - Тэйлор Таунсенд (США) / Эван Кинг (США) [4] – 6:4, 6:2

Эррани и Вавассори выиграли второй совместный титул Grand Slam. В прошлом сезоне итальянцы победили на Открытом чемпионате США. В Париже представители Италии на пути к титулу не отдали соперникам ни одного сета.

Для Эррани это седьмой титул в карьере на турнирах Большого шлема, а Вавассори во второй раз стал победителем на мейджоре.

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Ролан Гаррос 2025 Сара Эррани Андреа Вавассори Тейлор Таунсенд
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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