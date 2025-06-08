Зинченко сравнялся с Довбиком и Селезневым по количеству голов за сборную
Хавбек «Арсенала» забил 11-й мяч за сборную Украины
В матче с Канадой (2:4) Александр Зинченко забил 11-й мяч за сборную Украины и делит теперь 9-ю строчку в списке лучших бомбардиров нашей национальной дружины с Артемом Довбиком и Евгением Селезневым. По 3 раза Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, Лиге наций и товарищеских встречах, по 1 – в чемпионатах мира и международных турнирах. 5 мячей Зинченко забил дома, 4 – в гостях, 2 – на нейтральных полях. 7 раз он отличился, представляя в главной команде страны «Манчестер Сити», 3 – «Арсенал» и 1 – «Уфу». 4 гола Александра становились победными для украинцев и 1 – ничейным.
К слову, наши английские легионеры довели счет голов за сборную до 35. По 10 мячей забили Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, 6 – Андрей Шевченко, по 3 – Илья Забарный и Михаил Мудрик, по 1 – Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Сергей Ребров.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры сборной Украины
|
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
28
|
12
|
-
|
-
|
8
|
48
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
16
|
10
|
2
|
-
|
18
|
46
|
3.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
4
|
4
|
2
|
-
|
11
|
21
|
4.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
4
|
8
|
2
|
-
|
3
|
17
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
4
|
5
|
-
|
1
|
5
|
15
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
3
|
4
|
-
|
-
|
6
|
13
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
-
|
6
|
2
|
-
|
5
|
13
|
8.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
5
|
-
|
-
|
2
|
5
|
12
|
9.
|
Артем ДОВБИК
|
2
|
3
|
4
|
-
|
2
|
11
|
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
1
|
3
|
3
|
1
|
3
|
11
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
5
|
2
|
-
|
1
|
3
|
11
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За национальную дружину Цыганков дебютировал 12 ноября 2016 года
Португалец считает, что награда должна добраться до победителя Лиги чемпионов