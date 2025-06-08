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  4. Зинченко сравнялся с Довбиком и Селезневым по количеству голов за сборную
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 13:51 | Обновлено 08 июня 2025, 13:57
282
0

Зинченко сравнялся с Довбиком и Селезневым по количеству голов за сборную

Хавбек «Арсенала» забил 11-й мяч за сборную Украины

08 июня 2025, 13:51 | Обновлено 08 июня 2025, 13:57
282
0
Зинченко сравнялся с Довбиком и Селезневым по количеству голов за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Канадой (2:4) Александр Зинченко забил 11-й мяч за сборную Украины и делит теперь 9-ю строчку в списке лучших бомбардиров нашей национальной дружины с Артемом Довбиком и Евгением Селезневым. По 3 раза Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, Лиге наций и товарищеских встречах, по 1 – в чемпионатах мира и международных турнирах. 5 мячей Зинченко забил дома, 4 – в гостях, 2 – на нейтральных полях. 7 раз он отличился, представляя в главной команде страны «Манчестер Сити», 3 – «Арсенал» и 1 – «Уфу». 4 гола Александра становились победными для украинцев и 1 – ничейным.

К слову, наши английские легионеры довели счет голов за сборную до 35. По 10 мячей забили Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, 6 – Андрей Шевченко, по 3 – Илья Забарный и Михаил Мудрик, по 1 – Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Сергей Ребров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

28

12

-

-

8

48

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16

10

2

-

18

46

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

4

2

-

11

21

4.

Роман ЯРЕМЧУК

4

8

2

-

3

17

5.

Сергей РЕБРОВ

4

5

-

1

5

15

6.

Олег ГУСЕВ

3

4

-

-

6

13

Виктор ЦЫГАНКОВ

-

6

2

-

5

13

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

5

-

-

2

5

12

9.

Артем ДОВБИК

2

3

4

-

2

11

Александр ЗИНЧЕНКО

1

3

3

1

3

11

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

5

2

-

1

3

11

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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