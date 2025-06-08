Зинченко сравнялся с Довбиком и Селезневым по количеству голов за сборную

В матче с Канадой (2:4) Александр Зинченко забил 11-й мяч за сборную Украины и делит теперь 9-ю строчку в списке лучших бомбардиров нашей национальной дружины с Артемом Довбиком и Евгением Селезневым. По 3 раза Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, Лиге наций и товарищеских встречах, по 1 – в чемпионатах мира и международных турнирах. 5 мячей Зинченко забил дома, 4 – в гостях, 2 – на нейтральных полях. 7 раз он отличился, представляя в главной команде страны «Манчестер Сити», 3 – «Арсенал» и 1 – «Уфу». 4 гола Александра становились победными для украинцев и 1 – ничейным.

К слову, наши английские легионеры довели счет голов за сборную до 35. По 10 мячей забили Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, 6 – Андрей Шевченко, по 3 – Илья Забарный и Михаил Мудрик, по 1 – Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Сергей Ребров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Всего 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 28 12 - - 8 48 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 16 10 2 - 18 46 3. Евгений КОНОПЛЯНКА 4 4 2 - 11 21 4. Роман ЯРЕМЧУК 4 8 2 - 3 17 5. Сергей РЕБРОВ 4 5 - 1 5 15 6. Олег ГУСЕВ 3 4 - - 6 13 Виктор ЦЫГАНКОВ - 6 2 - 5 13 8. Сергей НАЗАРЕНКО 5 - - 2 5 12 9. Артем ДОВБИК 2 3 4 - 2 11 Александр ЗИНЧЕНКО 1 3 3 1 3 11 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 5 2 - 1 3 11

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.