Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады
Товарищеские матчи
08 июня 2025, 13:45 |
915
2

«Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады

7 июня сине-желтые уступили канадцам 2:4, а Александр отметился забитым голом

08 июня 2025, 13:45 |
915
2
«Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

7 июня состоялся матч на товарищеском турнире между сборными Канады и Украины.

Поединок прошел на стадионе Бимо Филд в городе Торонто. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи хавбек сине-желтых Александр Зинченко прокомментировал поражение команды:

«Это была очень важная для нас игра по всем аспектам. Конечно, мы с тренерским штабом проведем анализ наших ошибок, однако для меня хорошо, что это произошло на товарищеском турнире, а не во время квалификации на чемпионат мира.

Мы совершили много ошибок, не только техничных. Мы не можем играть без желания, нам откровенно надрали зад. Извините за такое выражение, но именно так и было все 90 минут на поле. Нам нечем было ответить достойно – результат на табло».

Видеообзор матча Канада – Украина (4:2)

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Поединок с Канадой стал юбилейным для Матвиенко
ФОТО. Атмосферный провал сборной Украины в матче против Канады в Торонто
Александр Зинченко сборная Канады по футболу сборная Украины по футболу Канада - Украина товарищеские матчи Canadian Shield
Даниил Агарков Источник: Футбол TIME
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08 июня 2025, 00:33 120
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Футбол | 07 июня 2025, 15:45 2
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году

Португалец считает, что награда должна добраться до победителя Лиги чемпионов

Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Футбол | 08.06.2025, 06:25
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Восточный ветер. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть
Футбол | 08.06.2025, 13:45
Восточный ветер. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть
Восточный ветер. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Хоть кто-то честно признал, что вас вые..ли в очко! Дальше больше, товарищ Ребров!
Ответить
+2
AndiM
Канадці просто дали вам забити два голи. Це виглядає більше ніж жалюгідно.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 10
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Как мы теряли Ломаченко. Анатомия деградации
Как мы теряли Ломаченко. Анатомия деградации
06.06.2025, 14:00 40
Бокс
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем