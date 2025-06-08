«Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады

7 июня состоялся матч на товарищеском турнире между сборными Канады и Украины.

Поединок прошел на стадионе Бимо Филд в городе Торонто. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

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После завершения встречи хавбек сине-желтых Александр Зинченко прокомментировал поражение команды:

«Это была очень важная для нас игра по всем аспектам. Конечно, мы с тренерским штабом проведем анализ наших ошибок, однако для меня хорошо, что это произошло на товарищеском турнире, а не во время квалификации на чемпионат мира.

Мы совершили много ошибок, не только техничных. Мы не можем играть без желания, нам откровенно надрали зад. Извините за такое выражение, но именно так и было все 90 минут на поле. Нам нечем было ответить достойно – результат на табло».

Видеообзор матча Канада – Украина (4:2)