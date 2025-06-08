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Товарищеские матчи
08 июня 2025, 13:35 | Обновлено 08 июня 2025, 13:41
797
1

Экс-игрок сборной: «Это будет поучительный провал для Реброва и сборников»

Сергей Дирявка подытожил поражение сине-желтых в Торонто

08 июня 2025, 13:35 | Обновлено 08 июня 2025, 13:41
797
1
Экс-игрок сборной: «Это будет поучительный провал для Реброва и сборников»
Instagram. Сергей Дирявка

Бывший игрок сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва дать бой сборной Канады на турнире в Торонто, в котором они уступили 2:4.

– Противостояние в Торонто было очень информативным и поучительным для тренера Сергея Реброва и его подопечных. Прежде всего, оно еще раз подтвердило проблему с левоногим защитником в центре обороны. Неэффективным оказалось и возвращение на левый фланг защиты «горняка» Матвиенко. Он с одноклубником Бондарем не могут записать отчетный поединок себе в актив.

Также приходится констатировать, что украинцы не продемонстрировали максимальной настроенности, возможно, тогда бы не было таких провалов у своих владений.

– Создалось впечатление, что не обошлось без переоценки украинцами своих сил.

– Я так не считаю, все же, канадцы сейчас на ходу, в конце концов, в табеле о рангах они находятся недалеко от украинцев, поэтому о каком-то шапкозакидательном настроении не могло быть и речи.

Не исключено, что сказался дальний перелет, проблемы с акклиматизацией, все же, это не реально, чтобы все игроки находились в одинаковых физических кондициях. К тому же, чувствовалось, что некоторые из футболистов не успели восстановиться после изнурительного сезона.

Тем более, что канадцы произвели сильное впечатление индивидуальным мастерством, были агрессивны в атаке. Это тренерская команда: Джесси Марш качественно выполнил свою работу, его подопечные были ловкими, как при позиционном наступлении, так и при контратаках в переходной фазе. Важно, что каждый из хозяев четко выполнял свою «миссию» и думаю, что в следующем году они смогут «выстрелить» на мировом чемпионате.

– Что еще, кроме «проходного двора» в нашей обороне, вам не понравилось в действиях украинской сборной?

– На мой взгляд, нашей главной команде не хватает эффективности, когда на поле вместе Судаков и Шапаренко. Это одноплановые игроки и даже передислокация дончанина на левый фланг полузащиты каких-то дивидендов не приносит.

Все же, это выбор Реброва, который, в конце концов, и отвечает за результат, да и кто, как не он, знает лучше ситуацию внутри сборной. Но, на мой взгляд, даже в досадной неудаче нужно искать хоть какой-то позитив. Хорошо, что это поражение от канадцев произошло в товарищеском матче, поэтому еще есть возможность поработать над ошибками и сделать правильные выводы.

Посмотрим, как украинцы сдадут в Торонто следующий экзамен – с новозеландцами. Надеюсь, что порадуют сбалансированностью и домашними заготовками. Потому что времени на эксперименты почти не осталось. Осенью главное испытание: отбор на мировой чемпионат.

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Сергей Дирявка инсайд сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина товарищеские матчи Canadian Shield
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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MrStepanovM .
блд...я думав від румунів був повчальний...потім що від бельгійців...а оно ось як...
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