Надежда Колб – Исис Луиза ван ден Брук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда отбора к турниру WTA 250 в Хертогенбосе
8 июня украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 665) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В первом раунде квалификации украинка сыграет против Исис Луизы ван ден Брук (Нидерланды, WTA 711). Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финальном раунде отбора поборется либо против Лиан Тран, либо против Нины Стоянович.
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