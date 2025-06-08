Надежда Колб – Исис Луиза ван ден Брук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 665) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде квалификации украинка сыграет против Исис Луизы ван ден Брук (Нидерланды, WTA 711). Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финальном раунде отбора поборется либо против Лиан Тран, либо против Нины Стоянович.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА