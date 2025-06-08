Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Колб – Исис Луиза ван ден Брук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 июня 2025, 13:10 |
286
0

Надежда Колб – Исис Луиза ван ден Брук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда отбора к турниру WTA 250 в Хертогенбосе

08 июня 2025, 13:10 |
286
0
Надежда Колб – Исис Луиза ван ден Брук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Колб

8 июня украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 665) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде квалификации украинка сыграет против Исис Луизы ван ден Брук (Нидерланды, WTA 711). Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финальном раунде отбора поборется либо против Лиан Тран, либо против Нины Стоянович.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Украинка из седьмой сотни сыграет в отборе к турниру WTA 250 в Нидерландах
Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025
Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250
WTA Хертогенбос Надежда Колб смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08 июня 2025, 00:33 120
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07 июня 2025, 19:07 68
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025

Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Футбол | 08.06.2025, 11:58
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Теннис | 08.06.2025, 12:25
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Футбол | 08.06.2025, 07:50
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:23 8
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 10
Футбол
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 5
Футбол
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем