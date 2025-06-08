Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас

8 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису в мужском одиночном разряде.

За трофей грунтового мейджора в Париже сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Поединок состоится на корте имени Филиппа Шатрие и начнется в 16:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки. Фаворита букмекеры не выделяют: на победу Синнера коэффициент составляет 1.93, на успех Алькараса – 1.95

На то, что в матче будет пять сетов, можно поставить с коэффициентом 2.82.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас.

Основные коэффициенты на финал РГ-2025 Синнер – Алькарас: