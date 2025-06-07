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  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 18:38 |
65
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025

Решающий поединок французского слэма состоится 8 июня и начнется в 16:00 по Киеву

07 июня 2025, 18:38 |
65
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

8 июня на Ролан Гаррос свою финальную битву проведут Янник Синнер (WTA 1) и Карлос Алькарас (WTA 2).

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянский спортсмен проводит только третий турнир в сезоне и в третий раз он доходит до финала. На Открытом чемпионате Австралии он взял титул, потом три месяца отбывал дисквалификацию за допинг, после чего дошел до финала турнира в Риме. Синнер выиграл три Шлема за карьеру, но в финале французского мейджора сыграет впервые.

Впечатляет тот факт, что спортсмен еще не отдал ни партии на этом Ролан Гаррос, пострадали французы Рендеркнех – 6:4, 6:3, 7:5 и Гаске, 6:3, 6:0, 6:4. Далее был разгромлен крепкий Легечка – 6:0, 6:1, 6:2, не было шансов и у «нейтрала» Рублева – 6:1, 6:3, 6:4. Особого сопротивления не оказал и Бублик из Казахстана – 6:1, 7:5, 6:0.

В полуфинале Синнер сыграл против самого Новака Джоковича, матч хоть и получился интересным, Янник сумел одержать победу в трех сетах – 6:4, 7:5, 7:6. Теперь у итальянца есть шанс взять реванш за поражение в финале на домашнем турнире в Риме.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Карлос Алькарас

Испанец выигрывал четыре Шлема в своей карьере, в том числе, Ролан Гаррос в прошлом году. Алькараса ожидали увидеть в финале этого турнира, спортсмен оправдал ожидания.

Теннисист выиграл в трех сетах всего два матча, хотя нельзя сказать, что у него были сложные матчи. На старте удалось пройти итальянца Дзеппьери – 6:3, 6:4, 6:2, потом венгра Марожана – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2, далее справился с боснийцем Джумхуром – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Оказал сопротивление американец Шелтон – 7:6, 6:3, 4:6, 6:4, не было проблем с другим американцем Полом – 6:0, 6:1, 6:4.

В полуфинале была битва против сильного итальянца Музетти. Начало было тяжелым для Алькараса, он отдал первую партию 4:6, а вторую выиграл только на тай-брейке, третий сет испанец взял под ноль, а в четвертом соперник снялся, когда уступал 0:2.

Испанец феноменален на грунте в этом сезоне, три финала, два выигранных титула, 21 победа в 22 встречах, а сейчас еще и мейджор может взять.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

Спортсмены пересекались 12 раз на официальных турнирах, Алькарас ведет со счетом 8:4. Последний раз теннисист играли в финале Рима, примерно три недели назад, тогда испанец выиграл 7:6, 6:1.

Синнер не может обыграть соперника в четырех встречах кряду, если не считать выставочный турнир в Саудовской Аравии.

Прогноз

Как и в женском разряде, между собой сыграют первая и вторая ракетки мира. Букмекерам сложно определиться с фаворитом, но я отдам предпочтение Алькарасу. Испанец отлично играет на грунте, имеет преимущество в очных встречах, а простой Синнера все-таки может негативно повлиять в этот важный момент.

Такой финал точно достоин просмотра. Я думаю, теннисисты покажут игру высокого уровня, ставка на высокий тотал выглядит логично, но я выберу чистую победу испанского спортсмена. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,85.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
07.06.2025 -
16:00
Карлос Алькарас
Победа Алькараса 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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