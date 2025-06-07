Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 в мужском одиночном разряде.

В 16:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет 13-я встреча соперников. Счет 8:4 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния выиграет трофей Ролан Гаррос. Синнер борется за четвертый титул на слэмах, а Алькарас – за пятый.

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