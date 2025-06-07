Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
По три очка взяли команды Англии, Нидерландов, Австрии и Боснии
Вечером 7 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошло 6 поединков в трех группах.
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По три очка взяли команды Англии, Нидерландов, Австрии и Боснии.
В шести группах завершен третий тур, и определены лидеры в турнирной таблице.
Победители групп напрямую попадут в финальный раунд ЧМ-2026, а команды, занявшие 2-е места, будут играть в плей-офф.
Все матчи отборочного квартета D с участием украинской команды (Франция, Украина, Исландия, Азербайджан) пройдут осенью.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
3-й тур, 7 июня
16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0
Гол: Джеко, 66
19:00. Андорра – Англия – 0:1
Гол: Кейн, 50
19:00. Мальта – Литва – 0:0
21:45. Австрия – Румыния – 2:1
Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Тенасе, 90+4
21:45. Албания – Сербия – 0:0
Нереализованный пенальти: Манай, 45+2 (Албания)
21:45. Финляндия – Нидерланды – 0:2
Голы: Депай, 6, Дюмфрис, 23
Турнирные таблицы
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