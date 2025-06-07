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Чемпионат мира
07 июня 2025, 23:59 | Обновлено 08 июня 2025, 00:34
471
0

Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров

По три очка взяли команды Англии, Нидерландов, Австрии и Боснии

07 июня 2025, 23:59 | Обновлено 08 июня 2025, 00:34
471
0
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошло 6 поединков в трех группах.

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По три очка взяли команды Англии, Нидерландов, Австрии и Боснии.

В шести группах завершен третий тур, и определены лидеры в турнирной таблице.

Победители групп напрямую попадут в финальный раунд ЧМ-2026, а команды, занявшие 2-е места, будут играть в плей-офф.

Все матчи отборочного квартета D с участием украинской команды (Франция, Украина, Исландия, Азербайджан) пройдут осенью.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

3-й тур, 7 июня

16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

Гол: Джеко, 66

19:00. Андорра – Англия – 0:1

Гол: Кейн, 50

19:00. Мальта – Литва – 0:0

21:45. Австрия – Румыния – 2:1

Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Тенасе, 90+4

21:45. Албания – Сербия – 0:0

Нереализованный пенальти: Манай, 45+2 (Албания)

21:45. Финляндия – Нидерланды – 0:2

Голы: Депай, 6, Дюмфрис, 23

Турнирные таблицы

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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