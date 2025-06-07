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  4. Янник СИННЕР: «Он – величайший игрок в истории нашего спорта»
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 13:12 |
369
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Янник СИННЕР: «Он – величайший игрок в истории нашего спорта»

Флеш-интервью лидера рейтинга АТР на корте после победы над Новаком Джоковичем на РГ

07 июня 2025, 13:12 |
369
0
Янник СИННЕР: «Он – величайший игрок в истории нашего спорта»
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер во флеш-интервью на корте прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в полуфинале Ролан Гаррос 2025:

– Янник, вы впервые вышли в финал Ролан Гаррос. Вы не проиграли ни одного сета за весь турнир и только что обыграли Новака Джоковича. Это тот самый момент, о котором можно только мечтать перед финалом в воскресенье?

– Да. Ну, прежде всего, огромное спасибо всем, кто пришел и поддерживал нас. И меня, и Новака. Именно ради таких моментов мы и любим играть в теннис. Это был особенный матч для меня – сыграть с Новаком в полуфинале турнира Grand Slam. Это невероятно. Мне нужно было показать свой лучший теннис, и я очень рад, как справился с ситуацией.

Этот матч в очередной раз показывает, каким примером для всех нас, особенно для молодых игроков, он является. То, что он делает на корте, – это нечто потрясающее. Я желаю ему всего наилучшего в оставшейся части сезона. Мы все очень счастливы иметь возможность наблюдать за его игрой на таком высоком уровне.

– Насколько сложно играть против Новака, воспринимая его как игрока, а не как легенду?

– Да, это действительно очень сложно. Он достиг невероятных высот. Он – величайший игрок в истории нашего спорта, и сыграть с ним здесь – это нечто особенное.

Конечно, я стараюсь не думать об этом, но перед выходом на корт ты чувствуешь напряжение, осознаешь, против кого тебе предстоит играть. Тем не менее я всегда стараюсь готовиться как можно лучше, быть готовым к любому сценарию на корте. Я доволен тем, как мы с командой справились с этим сегодня.

В воскресенье будет очень трудный матч. Я понимаю, что моя статистика личных встреч с Карлосом сейчас не в мою пользу, но посмотрим, что получится. Я просто очень рад быть в финале и постараюсь показать все, на что способен.

– И напоследок – ведь вам нужно восстановиться – насколько вы позволите себе насладиться этой победой перед тем, как снова сосредоточиться на финале? Вы уже начали упоминать Карлоса!

– Это вы заговорили о нем, не я! (смеется) Конечно, я наслаждаюсь этим моментом. Такие победы – редкость, это особенное событие в моей карьере.

Завтра у нас день отдыха, мы постараемся использовать его для подготовки к финалу. Но да, я действительно счастлив. Этот турнир и это место очень много значат для меня. Спасибо вам за теплый прием и добрые слова на протяжении всего турнира. Теперь будем готовиться к финалу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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