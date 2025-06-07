СИННЕР: «Получится ли у нас создать соперничество уровня Большой тройки?»

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер – новый финалист парижского мейджора – вышел к прессе, чтобы поделиться своими чувствами перед матчем против Карлоса Алькараса, а также рассказать, что для него значит победа над сербским чемпионом.

О матче против Джоковича на Ролан Гаррос 2025

«Это было очень трудное испытание, вы сами видели уровень напряжения на корте. Я старался оставаться ментально устойчивым, не терять концентрацию ни на мгновение и поддерживать высокий темп. Я очень рад, что вышел в финал, особенно после победы над таким игроком, как Новак. Он показывает невероятный теннис. Я рад, что удалось завершить матч в трёх сетах, потому что чувствовал: он может вернуться в любой момент, а в четвёртом или пятом сете его опыт был бы решающим.

Играть против Новака – это стресс, потому что ты всегда ощущаешь, что ситуация может резко измениться, даже если ты играешь на пределе. Главное – сохранять спокойствие, распознавать ключевые моменты матча и быть готовым выложиться именно тогда. Думаю, лучше всего у меня сегодня получалось именно в ментальном аспекте».

О похвале Джоковича и возможном завершении его карьеры

«Я счастлив, что имел возможность тренироваться с ним много раз. Я всегда буду говорить, насколько он добрый и открытый человек. Думаю, люди не до конца понимают его настоящую натуру. Он очень доброжелательный, всегда старается помочь. Я многому у него научился, смотрел видео с его игрой, чтобы стать лучше. Новак сыграл огромную роль в моем развитии – и как теннисиста, и как человека. Надеюсь, это не был его последний матч в Париже, потому что теннис по-прежнему нуждается в нём. Он – настоящий пример для всех».

О соперничестве с Карлосом Алькарасом

«Только время покажет, получится ли у нас создать соперничество уровня Большой тройки, но уже сейчас могу сказать: он заставляет меня становиться сильнее, выходить за пределы возможного и искать пути, чтобы победить его в следующих матчах. Теннису нужны такие противостояния.

Считаю себя стабильным игроком, но в то же время непредсказуемым в розыгрышах. Это мешает соперникам найти чёткий подход к моей игре. Думаю, я сильно прибавил на грунте по сравнению с прошлым годом – это часть пути, и я надеюсь сказать то же самое в следующем году. Верю в труд, а результат – это лишь его следствие.

Играть против него в финале турнира Большого шлема – это будет что-то особенное. Такие матчи – это всегда удовольствие, хотя они и требуют максимум усилий. Мы молоды, талантливы, каждый по-своему уникален. Будет интересно посмотреть, как всё сложится. Как и в любом большом соперничестве, всё строится на тактическом плане, но всегда есть непредсказуемые моменты. Нужно быть готовым ко всему».